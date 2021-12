Liječnici su spasili život šestogodišnjoj djevojčici nakon što je pala pod kotače traktora. Malena Anđela imala je samo dva posto šanse da preživi, a danas je iz Klaićeve izašla nasmiješena i zdrava.

Anđela je u petak konačno otišla kući. Osjeća se, kaže, super. Prvo što će učiniti kada dođe kući jest igrati se skrivača s bratom, koji joj je uz tatu najviše nedostajao. Šestogodišnja djevojčica iz Bosanskog Broda u srpnju je teško stradala. A danas s reporterkom Barbarom Štrbac nasmiješena razgovara jer su svi koji su trebali donijeli prave odluke u pravo vrijeme.

"Prvo je bila odluka ekipe u Bosanskom brodu da djevojčica ne može doći ni do Doboja ni do Banja Luke nego su pod rotirkama prešli most i došli u bolnicu Josip Benčević", objasnio je predstojnik Klinike za kirurgiju, Stjepan Višnjić.

Druga je bila ona liječnika iz bolnice u Slavonskom Brodu da saniraju ono najnužnije i procjena da šansu ima jedino u Zagrebu. Ta šansa iznosila je dva posto. Profesor Višnjić s tako teškim ozljedama se još nije susreo.

"Politrauma kao vitalno ugrožavajuće stanje. To je ugroza ili ozbiljna mutilacija dva organska sustava. Nažalost, kod male Anđele bilo je ozlijeđeno šest organskih sustava", rekao je Višnjić.

U Anđelinih dva posto šanse za oporavak svo svoje znanje i iskustvo utkali su liječnici čak pet bolnica. One u Slavonskom Brodu, Klaićeve, Dubrave, Merkura i Traume. Tijekom pet mjeseci liječenja imala je 16 operacija.

"Sam Bog ju je sačuvao da je ostala živa, ostalo su doktori uspjeli napraviti", poručila je njezina majka Dragana.

Anđelin oporavk izuzetan je medicinski uspjeh, ali ne samo to.

"Ali isto tako i o pobjedi humanosti rekao bih iz aspekta bezuvjetne i nesebične pomoći jednoj djevojčici koja je strani državljanin", komentirao je ravnatelj Klinike za dječje bolesti, Goran Roić.

Mama je zahvalila liječnicima, a Anđela i sestrama. Još malo rehabilitacije i Anđela će biti potpuno zdrava školarka.

