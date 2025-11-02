Groblja puna vjernika i na Dušni dan: "Kad dođeš i zapališ svijeću, onda je to mir"

Vjernici diljem Hrvatske i danas na Dušni dan obilaze grobove svojih pokojnika i mole se - za mir njihovih duša. Groblja su puna cvijeća i svijeća, a u mislima na sve koji više nisu s nama, svatko pronalazi svoj način da bude blizu onih koji žive u sjećanju.

"Ja sam s mojim mrtvim svaki dan, a ovo je dobro, možda poseban dan da se i drugi ljudi uključe pa da budu sa svojima, ali inače sam uvijek povezana s njima", rekla je Elizabeta iz Zagreba.

Vjernici na groblju na Dušni dan - 5 Foto: Vijesti u 17

"Kad dođeš ovdje i zapališ svijeću onda je to mir", dodao je Željko.

Vjernici na groblju na Dušni dan - 2 Foto: Vijesti u 17

Posebnu poruku imao je i vlč. Vlado Mikšić, rektor crkve Krista Kralja na Mirogoju: "Ovi dani su dakle toliki spokoj, tolika radost, duhovna radost i toliki osjećaj tog mira da se to ne da opisati".