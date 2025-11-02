Groblja puna vjernika i na Dušni dan: "Kad dođeš i zapališ svijeću, onda je to mir"
Piše Sara Duvnjak/DNEVNIK.hr,
02. studenoga 2025. @ 17:10
Nakon blagdana Svih svetih, vjernici diljem zemlje su i na Dušni dan posjetili groblja, ostavljajući svijeće i cvijeće.
Vjernici diljem Hrvatske i danas na Dušni dan obilaze grobove svojih pokojnika i mole se - za mir njihovih duša. Groblja su puna cvijeća i svijeća, a u mislima na sve koji više nisu s nama, svatko pronalazi svoj način da bude blizu onih koji žive u sjećanju.