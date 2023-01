Državni inspektorat objavio je nove nalaze o neopravdanim poskupljenjima nakon uvođenja eura; kod četiri trgovačka lanca utvrđeno je neopravdano povećanje cijena 10 proizvoda.

U 1458 provedenih nadzora Državnog inspektorata od 5. do 25. siječnja u 305 slučajeva utvrđeno je neopravdano povećanje, a u tijeku je još 211 nadzora.



Dakle, kod četvrtine poslovnih subjekata utvrđena su neopravdana poskupljenja, no 70 % ih je nakon toga odlučilo cijene vratiti na razinu od 31. prosinca 2022. godine, izvijestio je inspektorat.

Kad je riječ o trgovini na malo, utvrđeno je prosječno neopravdano povećanje za pojedine kontrolirane proizvode do 17 posto, primjerice za mlijeko, pileće meso, pivo.

U 19 trgovačkih lanaca tržišna inspekcija obavila je 93 nadzora. Nadzori su obavljeni po službenoj dužnosti, kao planirani nadzori, ali i povodom prijava građana.

10 proizvoda neopravdano poskupjelo

Dosad je kod četiri trgovačka lanca utvrđeno neopravdano povećanje maloprodajnih cijena za deset proizvoda; hrana za mačke (29,18 %), kakao napitak 800 g (18,91 %), suhomesnati proizvod pečenica (20,52 %), kiseli krastavci (9 %), hrana za pse (38 %), čokolada za kuhanje (13 %), jogurt tekući (24,47 %), maslac (19,87 %) i keks (41,24 %). Napominjemo kako je u nekoliko trgovačkih lanaca utvrđivanje činjenica u tijeku.

"Ove brojke jasno nam pokazuju kako su inspekcijski nadzori Državnog inspektorata te mjere koja je Vlada donijela u cilju zaštite prava potrošača urodili plodom", rekao je Andrija Mikulić, glavni državni inspektor, komentirajući dosadašnji tijek i preliminarne rezultate nadzora.



Od ukupnog broja obavljenih nadzora (1458) nad pružateljima usluga obavljena su 382 inspekcijska nadzora, 328 nadzora u trgovini na malo, 108 inspekcijski nadzor u trgovini na malo pekarskim proizvodima te 640 nadzora ugostiteljske djelatnosti.



Prema preliminarnim podacima prosječno povećanje cijena za nadzirane usluge je do 30 %, dok je povećanje cijena u trgovini na malo pekarskim proizvodima prosječno 15 %.



Komparativnom analizom "novih", viših cijena pojedinih ugostiteljskih usluga te "starih", nižih cijena utvrđeno je povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga do 10 %, a iznimno u pojedinim ovotjednim inspekcijskim nadzorima povećanje cijena pojedinih ugostiteljskih usluga do 29 %.

Gotovo pola milijuna eura kazni



Za sve one koji su lovili u mutnom, a uhvaćeni su izrečene su 272 novčane kazne, u ukupnom iznosu od 457.357,96 eura (3.445.963,55 HRK).



Inspekcijski nadzori se nastavljaju.