Oprez: Povlači se proteinska pločica, nisu bili označeni alergeni

Zbog neoznačenih alergena kikirikija i proteina soje na proizvodu, Državni je inspektorat s tržišta opozvao seriju Barebells pločica - soft protein bar Coco Choco, nizozemskog proizvođača, koju u maloprodaju stavlja Müller trgovina Zagreb.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s podacima: BAREBELLS PLOČICA, SOFT PROTEIN BAR COCO CHOCO 55 g, LOT broja L 6055-R, najbolje upotrijebiti do 24.02.2027., naglašavaju u priopćenju.

Povlači se Barebells pločica Foto: HAPIH

S obzirom na to da na proizvodu nisu označeni alergeni kikiriki i protein soje, on može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na iste, dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvođač opozvanog proizvoda je EMPWR Netherlands BV, Leerdam iz Nizozemske.