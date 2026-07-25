Mladi su ludi za ova dva zanimanja, a vlasnici upozoravaju: "Oni žele od sebe napraviti vrlo brzo gotov proizvod, a to ne ide"

Frizerstvo, kozmetika, automehanika - kod mladih je sve to na cijeni.

U zagrebačkoj obrtničkoj školi za smjer frizera prijavilo se oko 800 učenika na 179 upisnih mjesta.

"Što se tiče kozmetičara, 79 upisnih mjesta, odnosno tri razredna odjela, isto više od 800 prijava, upisali smo najbolje. Svake godine bodovni prag sve više raste", rekla je Darinka Štampar Šmaguc, ravnateljica Obrtničke škole za osobne usluge.

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Ipak, naći frizera vlasnicima salona nije lako.

"Da, definitivno. Ja osobno nemam baš ta iskustva zato što uspijevam to sve lijepo složiti, međutim na sceni jest tako. Teško je naći kvalitetnog frizera, gotovog frizera ili čak onoga koji želi učiti, napredovati", kazala je Enisa Avdić, vlasnica frizerskog salona.

"Telefoni zvone, traže se. Struka je, pa kao i u svim drugim strukovnim zanimanjima, radna snaga nedostaje, jednostavno fale i frizeri i kozmetičari", kazala je ravnateljica obrtničke škole, pa na pitanje koga više traže kazala - frizere.

Enisa u svojem salonu tih problema nema. Mlade uspijeva zadržati, ali kaže - s njima se radi i motivira ih se. Ipak, primijetila je generacijski pomak.

Frizeri - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Najveća prepreka je to što se treba puno raditi i vježbati, a današnja djeca ne vole baš to. Oni hoće brzo. Oni žele od sebe napraviti vrlo brzo gotov proizvod, a to ne ide. U niti jednom zanatu, a ni u ovom", izjavila je vlasnica frizerskog salona.

Kada je riječ o strukovnim školama, ove godine među najpopularnijim zanimanjima među učenicima bili su referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar, frizer i kozmetičar.

Frizeri - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Ministar gospodarstva posljednjih dana po Hrvatskoj dijeli stipendije od 2400 eura. Cilj je privući što više mladih u deficitarna obrtnička zanimanja. Ove je godine novac predviđen za 1000 stipendija, a podijeljeno je njih 415. Uvjeti su postroženi pa prosjek treba biti minimalno 4,5. Za neke je taj kriterij promašen jer osmaši s takvim prosjekom biraju gimnazije, a ne trogodišnja zanimanja.

"Pooštreni kriterij može biti problem za dobivanje stipendije, što je vidljivo s obzirom na mogućnosti i broj stipendija koje je moguće dodijeliti, da se nisu utrošila sva sredstva", upozorio je Antun Kovačić iz Udruge ravnatelja srednjih škola.

Frizeri - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Iako smo imali prigovora da imamo vrlo visoke kriterije, vrlo visoke zahtjeve po pitanju standarda i ocjena, ali moramo gajiti izvrsnost", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Inače, trenutačno među top 10 najtraženijih zanimanja u zemlji su kuhar i bravar.