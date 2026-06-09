Najslađa podrška: Poslušajte kako zvuči navijačka pjesma uz tamburicu

Najslađa podrška Vatrenima stiže iz zagrebačke Osnovne škole Borovje. Izveli su popularnu pjesmu ''Srce Vatreno'' u nešto drugačijem ruhu - uz tamburicu.

Snimili su i spot.

Kažu, za to su se pripremali punih šest mjeseci - sudjelovala je cijela škola. Neki su imali i posebnu poruku za kapetana Luku Modrića.

"Volio bih da Modrić osvoji puno golova i da osvoji pehar", poručio je jedan od učenika.

"Želimo poručiti da smo uvijek tu uz Vatrene i da ćemo biti sretni što god da se dogodi i želimo da sretno dođu u Ameriku", dodale su učenice.

Izvedbu uživo pogledajte u prilogu novinarke Nove TV, Sanje Vištice.