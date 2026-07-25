Spektakularne scene iz Imotskog: Pogledajte kako su speleolozi izvukli tekuće blago iz prirodnog fenomena

Umjesto u mračnim podrumima, ove su boce dozrijevale u dubinama Crvenog jezera.

Nakon 14 mjeseci provedenih na dnu ovog prirodnog fenomena, 12 boca vina iz imotskog vinogorja ponovno je ugledalo svjetlo dana.

"Nije baš jednostavno, imamo već sidrišta koja smo napravili prije par godina na koje vežemo posebne konope i kačimo se na te konope, silazimo dolje i sve je ok, sigurnost je na prvome mjestu", rekao je Branimir Mikulić iz Hrvatskog planinarskog društva Imotski.

Vino iz dubina Crvenog jezera - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"Tek kad se skupila na večeri jedna hrabra skupina ljudi, odlučili smo se za ovakav pothvat. Dolje su vina odležala na 50 metara dubine gdje su idealni uvjeti za sazrijevanje u ovih godinu dana", kazao je Josip Soče iz Organizacijskog odbora.

Hermetički zatvorene voskom, boce su bile zaštićene od prodora vode, pa je vino moglo sazrijevati u jedinstvenim uvjetima te razviti poseban karakter.

"Osjeća se kvalitetno odležavanje, u biti je sigurno još istaknut intenzitet, aroma, sigurno i umanjen pristup kisika u ovim uvjetima i visoki pritisak izaziva jedno pozitivno djelovanje na starenje ovog vina", izjavio je enolog Viktor Zdilar iz Imotskog.

Vino iz dubina Crvenog jezera - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Organizatori poručuju kako će projekt nastaviti i ubuduće jer na jedinstven način promovira imotska vina i prirodnu baštinu.

"Potaknuti mnogim primjerima odležavanja vina na različitim mjestima poput Jadrana ili drugih morskih dubina, mi smo odlučili spojiti autohtoni sortiment Kujundžušu i Trnjak s autohtonim prirodnim ljepotama imotskoga kraja i dobiti spoj prirode i ljudskoga rada", objasnio je Tomislav Jerković iz udruge Cvit razgovora.

Zadovoljni su i posjetitelji, koje je privukla nesvakidašnja priča o vinu iz dubina Crvenog jezera.

Vino iz dubina Crvenog jezera - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Odlično je!" rekao je jedan posjetitelj.

A zadovoljni su i vinari. Domaćeg vina ionako je sve manje, a posebno zabrinjava pad količine bijelih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti. U samo pet godina proizvodnja je pala za gotovo 40 posto.

"Hektari vinograda nažalost padaju, a ovdje u Imotskome isto tako. Nas ima 5,6 vinara koji svake godine nešto zasađujemo i proširujemo. Ovo drugo ljudi su vinoljupci od starine i radili su vinograde bar za svoju dušu i svoje potrebe tako da se održava. Vinograda još ima. Čak i mladi ljudi rade modernu tehnologiju vina, za svoju dušu, za prijatelje", dodao je vinar Tihomir Šimunović iz Donje Glavine.

Vino iz dubina Crvenog jezera - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Kako bismo što manje posezali za uvoznim vinima, ove atrakcije vesele vinare imotskoga kraja. Upravo ovakve priče podsjećaju na kvalitetu domaće kapljice.