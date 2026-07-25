Kakvo nas vrijeme sutra čeka: Pogledajte gdje prijeti najjače nevrijeme

Mirno, sunčano, ugodno toplo vrijeme će zamijeniti ono više promjenjivo, uz kišu pljuskove i grmljavinu. Bit će ih u prvom redu na Jadranu i u predjelima uz Jadran, pri čemu se ne isključuje ni mogućnost jačeg nevremena praćenog olujnim vjetrom. Sve će najaviti jako jugo koje će na moru puhati od jutra.

Riječ je o plitkoj cikloni, atmosferskom poremećaju koji će se u ponedjeljak premještati preko našeg područja, zbog čega će atmosfera biti dosta nestabilna. Smirivanjem u ponedjeljak stiže postupno toplije pa vruće vrijeme, a prema kraju tjedna će biti i više vruće. Tako je na prijelazu iz srpnja u kolovoz izgledan novi toplinski val. No prije toga, u nedjelju valja pratiti upozorenja i ne izlagati se opasnosti, ponajprije na moru.

Jutro će još biti koliko toliko sunčano, osobito na istoku i jugu zemlje. Prema zapadu promjenjivije, a kišni oblaci će se prvo skupljati na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj gdje već može biti pljuskova i grmljavine. Za sjeverni Jadran od devet sati ujutro na snazi je narančasti Meteoalarm. Žuto upozorenje je na moru zbog vjetra, puhat će jako i ponegdje olujno jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će biti od 13 do 15, a na moru od 19 do 23 stupnja.

Vrijeme sutra

Poslijepodne nestabilnije i u središnjoj Hrvatskoj, na sjeveru i sjeverozapadu zemlje, gdje također onda može biti pljuskova. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, dok će temperatura biti između 27 i 31 stupanj.

Malo povoljnije u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Uz porast naoblake kiša i pljuskovi ovdje se očekuju tek navečer. Puhat će jugozapadnjak uz koji će temperatura porasti preko 30 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj od jutra stoji mogućnost za pljuskove praćene grmljavinom, osobito na moru gdje pri tom mogu biti i jače izraženi. Moguće je i nevrijeme. Puhat će većinom jako, ponegdje i olujno jugo, a slabjet će krajem dana.

U Dalmaciji glavnina upravo poslijepodne i navečer. Također se očekuju pljuskovi praćeni grmljavinom, pri čemu se ni ovdje ne isključuje mogućnost nevremena. Puhat će jako i ponegdje olujno jugo, a temperatura će biti oko 29, 30 stupnjeva.

Temperatura mora je najčešće između 24 i 26, nešto svježije u Šibeniku i Dubrovniku. Vidite li munje u daljini, to je znak da ne trebate biti ni na plaži, a nikako u moru.

UV-indeks u većini zemlje bit će umjeren, dio Dalmacije visok, na jugu jedino vrlo visok.

Kratkotrajnih pljuskova na kopnu može biti još u ponedjeljak. No potom će se vrijeme smiriti pa nas od utorka očekuje sunčano i sve toplije te u većini predjela vruće. Vrućina će u drugoj polovici tjedna još i pojačati.

Na moru će već početkom tjedna prevladavati sunčano. Na jugu su samo još u ponedjeljak ujutro i prijepodne mogući pljuskovi. No brzo potom postat će sunčano i vruće. Jugo će oslabjeti, a u utorak će zapuhati sjeverozapadnjak i bura. Temperatura bi na moru već sredinom tjedna mogla dosezati 35 stupnjeva.