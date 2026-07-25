Zelenski: "Rusija želi dovesti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u subotu da Rusija želi dovesti 30.000 sjevernokorejskih vojnika kako bi sudjelovali u ratu s njegovom zemljom koji traje više od četiri godine i da se već priprema za njihov prihvat.

Prema paktu o međusobnoj obrani, Sjeverna Koreja je 2024. godine poslala otprilike 14.000 vojnika u rusku Kursku regiju kako bi pomogli Moskvi u obrani od velikog upada ukrajinskih snaga u regiju.

"Također vidimo suradnju Rusije sa Sjevernom Korejom. Rusija želi dovesti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika", rekao je Zelenski u svom noćnom videoobraćanju. "Pripreme za njihov prihvat u ruskoj Voronješkoj oblasti traju od lipnja", rekao je.

Zelenski je dodao da se Sjeverna Koreja sprema isporučiti Rusiji nove lansere za balističke rakete.

"Ovo nije prijetnja samo Ukrajini. Rusija pomaže Sjevernoj Koreji da nauči kako voditi rat, kako poboljšati svoje oružje i steći pravo borbeno iskustvo u njegovu korištenju", rekao je.

"Sve to predstavlja prijetnju svim zemljama u Aziji koje se nalaze u dometu sjevernokorejskih projektila“, upozorio je i pritom obećao da će Ukrajina odgovoriti na tu prijetnju.

Zaharova oštro osudila ukrajinske napade na civilne ciljeve u Rusiji

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji, izvijestila je u subotu državna agencija TASS.

"Kijev gubi u ratu, a nije u stanju preokrenuti tijek borbi pa iskaljuje bijes na civilnom stanovništvu", citirala ju je agencija. Rekla je da će i Zelenski i "njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin".

Zaharova, poznata po svojoj oštroj retorici, posebno se usredotočila na nedavne ukrajinske napade na Kirov u Rusiji i na ukrajinsku Zaporišku regiju koja je pod kontrolom Moskve.

Ukrajinskim dronovima napadnuta je tvrtka za obrambenu opremu u Kirovu ranije ovog tjedna. Guverner Aleksandar Sokolov rekao je da je došlo do raketnog napada na tvornicu u gradu, koji se nalazi oko 800 kilometara sjeveroistočno od Moskve. U napadima je ubijeno šest, a ranjeno 26 ljudi, priopćio je kasnije.

U ukrajinskim napadima dronovima ubijeno je najmanje 12 ljudi u dijelu Zaporiške regije na jugu Ukrajine koja je pod ruskom kontrolom, prema okupacijskim vlastima. Još je 19 ljudi ranjeno, rekao je Jevgenij Balitskij, šef vlade koju je postavila Moskva.

Prema tim vlastima, u napadu tijekom noći pogođen je turistički objekt u naselju Kirilivka. Te se tvrdnje ne mogu neovisno provjeriti.

Zaharova je optužila Ukrajinu da "hladnokrvno" napada rusko civilno stanovništvo, pokazujući pritom svijetu svoj "zvjerski nacistički osmjeh".

Ruske oružane snage vode razorni rat protiv Ukrajine već više od četiri godine. U najnovijim etapama rata ruska vojska sve više cilja civilnu infrastrukturu, uzrokujući velike žrtve među ukrajinskim stanovništvom.