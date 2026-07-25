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Zelenski: "Rusija želi dovesti još 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje"

PišeHina, 25. srpnja 2026. @ 23:00 komentari
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Foto: Afp
Ruske oružane snage vode razorni rat protiv Ukrajine već više od četiri godine.
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