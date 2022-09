Gotovo polovica kopnene Hrvatske prekrivena je šumom, koju mnogi uoči zime doživljavaju kao trgovinu. Stižu u paru, obično noću, s motornim pilama i traktorom.

Duboko u šumama Đakovštine, ekipa Nove TV i reporterka Marina Bešić Đukarić su za Dnevnik Nove TV snimili ono što su lopovi nedavno ostavili iza sebe te provjerili jesu li krađe učestalije nakon poskupljenja ogrjeva.

"Posljednja krađa što se dogodila, bila je na području Levanjske Varoši u mjestu Breznica, gdje je otuđen 7,91 prostorni metar drveta", rekao je voditelj Uprave šuma Osijek Vlado Jumić.

Ukradena količina nije dostatna za zimu, no šteta za Hrvatske šume je tu. "Očito je to bila brza intervencija, i to što smo to uočili. Pitanje bi li počinitelj nastavio dalje, ali apsolutno to nije dovoljno za jednu zimu", dodao je Jumić.

Ovo nije prvi put da se vlasnici šuma susreću s lopovima. Zna se i koji im je modus operandi. "Lopovi su tijekom posljednje krađe za sobom ostavili komad debla, a praksa pokazuje da rade u dvoje - i to pod jakom mjesečinom", objasnila je Bešić Đukarić.

A krade se posvuda, u državnim i privatnim šumama. Levanjska Varoš, Gunja, Čaglin, Velika, Kutjevo, Brodski Stupnik, Duga Resa, Brežane Lekeničke, Popovača, Bruvno i Turanj. Ovog ljeta na meti su bila i već izrezana drva u jednom dvorištu u Đulovcu. U srpnju i kolovozu đakovačka policija imala je još jedno poprište.

"Nepoznati počinitelj je posjekao i potom i odvezao oko 57 kubika drva za ogrjev, i pri tome nanio štetu pravnoj osobi oko 16 i pol tisuća kuna", rekla je Edita Rotenbauer iz PU Osječko-baranjske.

Reže se sve što se stigne, od bukve do graba i hrasta. Ukupne štete mjere se u stotinama tisuća kuna. No, iako se čini da ih je nakon poskupljenja ogrjeva sve više, broj lopova zapravo se smanjio. "Hrvatske šume Podružnica Osijek proteklih je godina zabilježila smanjen broj krađa po njihovim šumama. 2020. godine ukradeno je 1950 prostornih metara, a ove godine oko 87 prostornih metara", dodala je Bešić Đukarić.

No, drvo sve više dobiva na vrijednosti. Od druge polovice kolovoza, s troškovima rezanja i prijevoza, prostorni metar ogrjeva premašio je cijenu od 500 kuna. "Osim redovitih aktivnosti čuvara šume, postavili smo rampe i na izlazu i na ulazu u šumu te postavili smo kamere", rekao je Jumić.

