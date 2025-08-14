Širi se lažna humanitarna akcija za četverogodišnjeg Andreja

Društvenim mrežama širi se humanitarna akcija koja je, prema svemu sudeći, lažna.

Prikuplja se novac za liječenje četverogodišnjeg Andreja, dječaka koji boluje od neuroblastoma. Navodi se da mu je jedina nada liječenje u New Yorku. Nigdje nije rečeno gdje se točno trenutačno nalazi.

Lažna humanitarna akcija - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Administratori Facebook stranice, na kojoj se provodi akcija, su iz Portugala i Izraela.

Sumnju budi i neprofitna organizacija "Praying for life", koja prikuplja i distribuira donacije. Registrirana je prije 3 mjeseca u New Yorka, a na službenoj stranici, osim adrese i broja, nema drugih podataka. Na upite Dnevnika Nove TV nisu odgovarali.

Lažna humanitarna akcija - 2 Foto: DNEVNIK.hr