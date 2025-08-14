Širi se lažna humanitarna akcija za četverogodišnjeg Andreja

Prikuplja se novac za liječenje četverogodišnjeg Andreja, dječaka koji boluje od neuroblastoma. Navodi se da mu je jedina nada liječenje u New Yorku. Nigdje nije rečeno gdje se točno trenutačno nalazi.
Administratori Facebook stranice, na kojoj se provodi akcija, su iz Portugala i Izraela.
Sumnju budi i neprofitna organizacija "Praying for life", koja prikuplja i distribuira donacije. Registrirana je prije 3 mjeseca u New Yorka, a na službenoj stranici, osim adrese i broja, nema drugih podataka. Na upite Dnevnika Nove TV nisu odgovarali.