Registrirano ih je gotovo 4000, a nitko ne zna koliko ih je na crno: "Time ugrožavate ljude i cijelu situaciju"

Dron iznad hvarskog požarišta je ozbiljno ugrozio pilote kanadera. Mala igračka koja to nije može napraviti velike probleme.



"Izričito je zabranjeno zakonom ometati takvu intervencijsku situaciju u kojoj vatrogasci ili policija postupaju. Nemate vi što dizati dron, kao što nemate što ni hodati po požarištu. Ugrozili ste avion, posadu, cijelu situaciju, ljude na terenu, ne želim govoriti koliko je to rizika radi hira", rekao je Željko Riha iz stručne organizacije Bespilotni sustavi u kriznim situacijama, novinarki Dnevnika Nove TV Ivani Pezo Moskaljov.



"Čim se uoči takva letjelica, piloti kanadera, air-tractora, helikoptera udaljavaju

letjelicu i odlaze na sigurno dokle god se ne otkloni opasnost od mogućeg sudara. Ide dojava prema policiji, oni brzo reagiraju i uklone takve neodgovorne građane ili turiste", objasnio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Pročitajte i ovo Grbeša za Dnevnik Nove TV Stručnjakinja o Milanovićevoj objavi kandidature: "Jedno je pitanje ključno"



Incidenati su se nedavno dogodili i u zračnim lukama u Splitu i Dubrovniku. Tri drona u samo dva tjedna snimljena su u vrijeme slijetanja i polijetanja zrakoplova.



Čim dignete dron u zrak za vas onda vrijede i druga pravila. A njihovo kršenje se kažnjava, najčešće novčanim kaznama.



"Naše je mišljenje da su one dovoljno visoke, kreću se između 600, pa sve do 20 tisuća eura ovisno o počinjenom prekršaju. U slučaju ugrožavanja ljudi i imovine počinitelji riskiraju i kazneni progon", rekla je Dijana Uljarević, zrakoplovni inspektor u odjelu bespilotnih letjelica.



Za to je predviđena i kazna od pet godina zatvora.

Broj vlasnika bespilotnih letjelica je velik. U Hrvatskoj je registrirano njih gotovo

četiri tisuće. A koliko je tek onih koji to rade "na crno".



"Oni su sigurno problem, ali uspješnom suradnjom s policijom, rješavamo i te situacije. Oni su osposobljeni da mogu uzeti sve podatke koji su nam potrebni i dostaviti da bismo mogli postupati", kaže Dijana Uljarević.

Pročitajte i ovo DDoS napad Hakeri napali internetske stranice hrvatskih institucija! Evo tko je bio na udaru i što je cilj



Željko Riha se pridružio timu volontera s dronovima. Objasnioje da se dron treba registrirati, proći online edukaciu, tražiti dozvolu, osposobiti pilote na daljinu i obavezno prijaviti svoj let i zonu iznad koje se leti. Zatreba li uskače u pomoć u spasilačkim akcijama. I njega ljute oni koji krše zakon i rade kaos.



"Nažalost, ljudi trebaju razmišljat ne samo o vlastitom interesu, znam da sve ljude to zanima, željeli bi vidjeti snimiti, fotografirat, ali moraju biti svjesni da odugovlače rješavanje situacije", kaže Riha.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.