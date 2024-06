Hakeri napali internetske stranice hrvatskih institucija! Evo tko je bio na udaru i što je cilj

Hakeri su u srijedu izveli DDoS napad na nekoliko internetskih stranica hrvatskih institucija. Među napadnutim stranicama su Ministarstvo financija, Porezna uprava, HNB, Zagrebačka burza... Sve stranice su proradile i sada su ponovno dostupne

#Croatia 🇭🇷- NoName057(16) allegedly carried out #DDoS attacks on Croatian websites



- Ministry of Finance

- Tax Administration

- Authorization on the portals of the Croatian National Bank, Croatian People's Bank, Economic Bank of Zagreb

- Zagreb Stock Exchange