Stručnjakinja analizirala Milanovićevu objavu kandidature: "Ovo je ključno pitanje"

Kandidatura Zorana Milanovića za novi mandat na Pantovčaku zasigurno će opet uzburkati bonacu koja je na političkoj sceni zavladala nakon završetka europskih izbora. Tko bi ga sve mogao podržati, a tko mu biti protukandidat, provjerit će novinar Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

"Objava kandidature je bila u njegovom stilu, drsko, brzo i učinkovito s primjesama trampizma u onom dijelu gdje sugerira da bi izbori mogli biti kompromitirani i da mu zato treba podrška SDP-a, što je vjerojatno ključni razlog zašto je baš sad izašao sa svojom kandidaturom", smatra Marijana Grbeša s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

U njegovom je stilu, dodala je Grbeša, i dio u kojem je zaključio da je on najbolji kandidat. Iznenađenje je i poruka iz Domovinskog pokreta koji nije jasno odmah odbio podržati Milanovića kao kandidata, već su rekli da su sve opcije još uvijek na stolu.

"To je nekada Most radio, to je jedna vrsta zadržavanja populističke pozicije kad si na vlasti. Ne znam koliko će im to trajati. A to je i jedna poruka: 'mi ćemo stalno trgovati'. U ovom trenutku je poručio da je njihova podrška vječno na kušnji", smatra Grbeša i dodaje da očekuje da će HDZ na to reagirati taktično.

Zoran Milanović, kazala je analitičarka, za sada ima dobre šanse na predsjedničkim izborima.

"Sami izbori i rezultati na izborima ovisit će jako o tome tko će biti protukandidati. Veliki broj ljudi koji je frustriran što je HDZ dobio parlamentarne, pa onda i europske izbore će dati podršku Milanoviću", uvjerena je Grbeša, a ističe da su trenutno poznati kandidati marginalni u odnosu na Milanovića.

Ključno je pitanje koga će kao predsjedničkog kandidata istaknuti HDZ.

"Za HDZ, a posebno rekla bih za premijera, su predsjednički izbori i stvar osobnog duela s predsjednikom Milanovićem. Mislim da su za njih ulozi vrlo veliki", kaže Marijana Grbeša.

Za Olega Butkovića kaže da se pokazao kao učinkovit "protuotrov" za Milanovića, ali nije sigurna je li on dobar protukandidat.

"Ako se to dogodi i Milanović će zasigurno prilagoditi svoju komunikaciju jer je on vrlo promoćuran u tom smislu", zakjučuje.

