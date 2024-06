Nekima se neće svidjeti nova promjena vremena: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Stabilizacija vremena je pred nama. U višim slojevima atmosfere i dalje imamo jednu ciklonu u kojoj kruži malo vlažnog i nestabilnog zraka, tako da će i sutra biti pljuskova. U četvrtak ujutro će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, ali i mogućnošću za pljuskove koji lokalno mogu biti izraženiji.

Poslijepodne će biti pretežno sunčano, u sjeverozapadnoj Hrvatskoj može biti ponekog kraćeg i lokalnog pljuska, a kasnije će se razvedravati i biti će sve manja mogućnost kiše. Temperatura će biti do 28 stupnjeva, posvuda vrlo toplo, ali pomalo sparno.

Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, sunčano, ali nestabilno pri čemu je veća vjerojatnost za pljuskove nego u zapadnim predjelima. Moguće je i kraće lokalno nevrijeme, ponajprije na istoku Posavine, a pljuskova može biti i navečer. Vjetar slab, promjenjiva smjera, a temperatura do 27 stupnjeva.

U Istri i Primorju sunčano uz manje oblaka nego ujutro, može biti lokalnog pljuska, osobito u unutrašnjosti Istre i zaleđu Rijeke. Puhati će slab do umjeren maestral uz temperaturu oko 27 stupnjeva.

U Gorskom kotaru i Lici oblačnije, ali uz tendenciju razvedravanja u poslijepodnevnim satima, pa će biti djelomice sunčano. Povremeno može pasti još malo kiše, a temperatura će biti do 24 stupnja.

U Dalmaciji sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Više će oblaka biti u unutrašnjosti, pa je tamo i veća vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi su mogući i na obali, osobito na jugu. Puhati će maestral, slab do umjeren, a temperatura će biti do 29 stupnjeva. Temperatura mora i dalje raste, sada je između 23 i 26 stupnjeva. Najtoplije je kod Splita i Dubrovnika



VRIJEME SLJEDEĆIH DANA

Sljedećih dana na kopnu pretežno sunčano te postupno stabilnije i sve toplije, za vikend ponovno vruće. Još u petak uz dnevni razvoj oblaka, ponegdje može pasti kratak pljusak, vjerojatnije u Slavoniji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar će većinom biti slab, samo u nedjelju i umjeren jugozapadni.

I na obali pretežno sunčano i sve toplije, ubrzo će opet postati vruće. Rashlađivati će slab do umjeren maestral, dok će ujutro biti malo burina, a u nedjelju okreće na jugo. Temperatura do 33 stupnja.

