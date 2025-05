Predsjednik Uprave Nove TV o 25. rođendanu televizije: "Ovo su ključne odluke koje sam donio"

Vjerujemo da već znate da je Nova TV u slavljeničkoj godini. Proslavila je 25. rođendan. Počela je kao prva komercijalna televizija u Hrvatskoj, počeci nisu bili laki, ali tijekom godina izrasla je u vodeću medijsku kuću u zemlji.

Povodom te velike obljetnice u Dnevniku Nove TV gostovao je predsjednik Uprave Nove TV Dražen Mavrić, s kojim je razgovarao reporter Marko Biočina.

Od prošlog puta kada je Mavrić bio u studiju Dnevnika Nove TV, podsjetio je Biočina, prošlo je pet godina i tada su razgovarali o budućnosti televizije i zlogukim proročanstvima o njezinoj skoroj propasti.

Dražen Mavrić, predsjednik Uprave Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

"Tu smo, televizija je živa i življa nego ikada. Televizija se kao biznis transformira i naravno da ona nije isto što je bila prije 15 godina. Televizija nije samo linearni kanal, ona je i OTT i sadržaj na zahtjev", rekao je Mavrić.

"Kada pričamo o mladima, želim reći jednu stvar s obzirom na to da sam već dugo tu. Mladi su i prije manje gledali televiziju – i prije 15 godina u relativnim odnosima – i gledaju je manje i danas. Bilo bi nepošteno reći da nije tako, ali mladi danas imaju više mogućnosti. Mi koji radimo sadržaj trebamo ih naći na više različitih distributivnih kanala, a ne samo jednom, kao što je nekad bio slučaj", pojasnio je.

Sadržaj je ključan

Dražen Mavrić i Marko Biočina Foto: DNEVNIK.hr

Sadržaj je ključan, nastavio je Mavrić, i određuje gledanost bez obzira na to radi li se o televiziji ili nečemu drugome.

"Kada govorimo o tome kako država na to gleda, gdje smo mi u cijeloj toj priči, rekao bih da je to dosta indiferentno. Država to gleda indiferentno zato što imamo sustav koji je podosta reguliran zakonima koji podrazumijevaju striktnu kontrolu u kontekstu programa i prodaje. S druge strane, imamo velike igrače koji na našem tržištu posluju bez ikakvih ograničenja i to definitivno stvara jednu veliku nelojalnu konkurenciju", objasnio je Mavrić.

Dražen Mavrić za Novu TV - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Novoj TV, napomenuo je Biočina, često se zamjeralo da ne proizvodi dovoljno domaćeg sadržaja.

"Nova TV je kao stratešku odrednicu stavila to da je domaći sadržaj taj koji nas čini time što jesmo i koji nas diversificira na tržištu. To smo postavili na svojim počecima i mogu reći da je Nova TV najveći producent u Republici Hrvatskoj. Proizvodimo najveću količinu dramskog programa i ponosno mogu reći da u posljednjoj godini proizvodimo dvije domaće TV serije, što nikad prije nismo napravili", poručio je Mavrić.

"Upravo me zbog toga ražalostilo da su se u fazi kada smo trebali obnoviti koncesiju pojavljivali nekakvi ružni komentari o tome da ne proizvodimo dovoljno domaćeg sadržaja, što je apsolutna neistina", dodao je.

Najvažnije odluke

Nova TV slavi 25 godina, a Mavrić je na čelu kompanije posljednjih 20 te ga je Biočina pitao koje bi trenutke istaknuo kao najupečatljivije.

Dražen Mavrić za Novu TV - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Iskoristio bih trenutak da zahvalim svim zaposlenicima, i sadašnjim i bivšim, koji su stvarali ovu televiziju i naš medij. Što izdvojiti? Vjerojatno su najupečatljivije prve godine, godine u kojima smo krenuli sa zadnjeg mjesta i stvarali ovo što danas imamo", istaknuo je predsjednik Uprave Nove TV.

"To je možda 2008., 2009., kada smo donijeli odluku da idemo paralelno s Dnevnikom HTV-a i pobijedili smo Dnevnik HTV-a, koji je tada bio institucija. Druga odluka koja je bila izuzetno važna, a išla je kontra onih koji su manje vjerovali da je to moguće - 2009. godine odlučio sam da idemo s dnevnom serijom u udarnom terminu. Prva domaća serija u prime timeu, to su bile 'Najbolje godine'. Tu smo utrli put našoj produkciji, proizvodnji dramske serije u prime timeu, a u 15-16 godina proizveli smo više od 2000 nastavaka svih mogućih serija. Imamo se čime ponositi", zaključio je.