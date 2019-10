Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić izrazio je u srijedu uvjerenje da DORH predano i kvalitetno radi na predmetima ratnih zločina te da nemaju nijednu kaznenu prijavu koju je podnijela policija, a da nije riješena.

Jelenić je to izjavio novinarima uoči zatvorene sjednice saborskog Odbora za ratne veterane, na kojem se raspravlja o izvješćima o radu Državnog odvjetništva za 2017. i 2018. godinu, a on pretpostavlja da će se najveći dio rasprave odnositi na rad DORH-a na predmetima ratnih zločina.

Na kritike kako je percepcija javnosti da se ratni zločini slabo procesuiraju, Jelenić je odgovorio da "misli da Državno odvjetništvo nema nijednu kaznenu prijavu koju je podnijela policija, a da nije riješena".

Nema opravdanja

Predsjednik Odbora Josip Đakić ranije je izjavio da je DORH trebao više ''zapeti'' na tim zločinima i da to što je godinu i pol na funkciji nije opravdanje, što je Jelenić prokomentirao da "opravdanja nema“.

"Ja sam nastavio rad svih onih koji su na čelu DORH-a bili prije mene i mogu reći da DORH predano radi na predmetima ratnih zločina. Ako uzmemo u obzir to da je riječ o složenim predmetima, onda godinu i pol, koliko sam glavni državni odvjetnik, nije puno. Mislim da je rad na ratnim zločinima kvalitetan i svugdje gdje Državno odvjetništvo ima dokaze, optužuje, a gdje nema, odustaje od kaznenog progona. Isto tako, moramo biti svjesni toga da su to predmeti u kojima, nazovimo to kvalitetan rad Državnog odvjetništva, ovisi o mnogo faktora, a jedan je i međunarodna pravna pomoć“, pojasnio je glavni državni odvjetnik.

Uskoro odluka o prijavi protiv Pupovca

Na pitanje očekuje li da će ga članovi Odbora pitati što je poduzeo u vezi s kaznenom prijavom protiv čelnika SDSS-a Milorada Pupovca, kazao je da je spreman odgovarati na sva pitanja iako to nije tema sjednice.

"Što se prijave protiv Pupovca tiče, odluka će uskoro biti donesena. Osim HVIDR-ine, podneseno je još nekoliko prijava protiv Pupovca, a posljednju je nadležno Državno odvjetništvo zaprimilo prije manje od mjesec dana. Prema tome, ako tako gledamo, Državno odvjetništvo na tome radi manje od mjesec dana“, rekao je Jelenić.

I dalje bez odluke o aferi SMS

Napomenuo je da još nije donesena ni odluka o Milijanu Brkiću u aferi SMS. „Odluka može biti samo odbačaj ili optuženje. Kakva god bila, bit će utemeljena na zakonu i na činjenicama koje je pribavilo nadležno Državno odvjetništvo tijekom istraživanja. Mislim da nećemo još dugo očekivati odluku“, najavio je.

„Općenito, što se državnoodvjetničkih odluka tiče, mislim da se na njih niti može niti stvarno čeka predugo jer, u konačnici, mi smo jedno od rijetkih državnih tijela koja u svojim odlukama podliježu određenim rokovima“, dodao je Jelenić.

Kada je riječ o istrazi u Agrokoru, rekao je da su "svi svjesni da je to i činjenično i pravno kompliciran i veliki predmet“. "U ovom trenutku preostalo je odlučiti o prijedlogu obrane za izuzeće vještaka i kad ta odluka bude donesena, mislim da više nema zapreka za završetak istrage“, poručio je.

O slučaju grupnog silovanja u Zadru ističe da je Državno odvjetništvo "svoje zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odlukom izrazilo svojom žalbom. (Hina)