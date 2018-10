Novi problemi na Jadranskoj magistrali. U odronu u Živogošću samo velikom srećom nije došlo do tragedije. Kamena gromada teška nekoliko tona pala je na cestu kojom svakog dana prođu tisuće vozila.

Alpinisti će pregledati to područje, ali, kritičnih točaka u tom dijelu Dalmacije ima još. Mještani su u šoku i napominju kako nije ugodno živjeti uz dijelove prometnica koje nisu osigurane žicom. Lena Erceg iz Živogošća ističe kako se odroni događaju poslije svakih velikih kiša.

"Dobro je što se pristupilo saniranju vrlo brzo", ističe. Neki mještani sumnjaju u loš posao Hrvatskih cesta. Oni pak poručuju da su odmah pristupili s preventivnim pregledom te su alpinisti započeli s pregledom šireg područja kako bi utvrdili stanje, te utvrdili je li potrebna sanacija pojedinog dijela.

Odrona je bilo i ranije u ovom dijelu Dalmacije. Čak 50 tona zemlje i kamenja zatrpalo je cestu u Podgori prije pet godina. Stijene su letjele i u Omišu. Srđan Vrsolavić iz HGSS-a ističe kako je cijela magistrala ugrožena.

"Od hotela Lav do iza Omiša, pa do Stupice, Živogošća, kao i plaža u Stobreču. U ekstremnim uvjetima dođe puno vode to je potencijalni izvor opasnosti", napominje.

Sumnja i na uzrok odrona u Živogošću. "Gore je jedno puknuće vidljivo. Da li je nastalo iza ovog potresa moguće je, pukotina je vidljiva i pronašli smo je. Moguće da je to uzrok ovog dijela odlamanja stijene".

A nakon što se detaljno pregleda teren, odlučit će se i o mogućoj sanaciji. Do tada će se ovuda voziti na vlastitu odgovornost i ovisiti o pukoj sreći.