Dovitljivi prevaranti koriste situaciju i podvaljuju lažne novčanice čak i u trgovinama

Nova valuta u Hrvatskoj donijela je i kreativne pokušaje prevara pa je tako jedan "kreativac" u trgovini uspio obaviti šoping s novčanicom od 10 eura koja je zapravo - filmski rekvizit.

Sve se odigralo na području općine Nova Kapela, a policija je zaprimila prijavu 2. siječnja oko 17.20 sati da je nepoznata osoba za plaćanje u prodavaonici koristila filmski rekvizit od 10 eura. Počinitelja traže.

Sličan slučaj, podsjećaju, odigrao se i u prosincu prošle godine na području Slavonskog Broda kada je evidentiran slučaj plaćanja taxi usluge, također filmskim rekvizitom – novčanicom od 50 eura.

Građani koji se još nisu priviknuli na izgled nove valute trebaju biti oprezni jer prevaranti vrebaju i koriste situaciju. Svaku euronovčanicu trebalo bi dobro pogledati, a kad je riječ o onima koje su filmski rekviziti razlika između njih i pravih je i više nego očita. Naime, na filmskom novcu ispisano je "Souvenir production", odnosno „This is not legal it is to be used for motion props“. U slučaju sumnje u originalnost potrebno je odmah pozvati policiju.

Kako prepoznati lažne novčanice

Hrvatska narodna banka (HNB) objavila je kako su u optjecaju su dvije serije euro novčanica. Prva se serija sastoji od sedam apoena (5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura), a druga, koja se još naziva i serija Europa, ima iste apoene, osim apoena od 500 eura. Taj se apoen više ne tiska, no i dalje se može upotrebljavati kao sredstvo plaćanja. Zajedničke značajke obje serije euro novčanica jesu: naziv valute ispisan različitim pismima; na licu novčanice otisnuti su inicijali naziva Europske središnje banke; ondje se nalazi i potpis predsjednika/ce ECB-a; svaka novčanica ima serijski broj.

No, postoji i lakši način provjere autentičnosti euro novčanica, a HNB preporučuje četiri koraka: osjeti, pogledaj, nakreni, provjeri.

Osjetite papir i reljefnost novčanice. Podignite novčanicu prema svjetlu i provjerite ima li vodeni znak i zaštitnu nit, prozirnu brojku i prozor s portretom. Nakrenite euro novčanicu i provjerite hologram; brojku koja mijenja boju; sjajnu traku i prozor s portretom. Na novčanicama postoji i mikro pismo koje se provjerava korištenjem povećala. Dodatna svojstva moguće je provjeriti korištenjem UV lampe."

Detaljne video upute i fotografije možete vidjeti na stranicama HNB-a.