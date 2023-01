S dolaskom eura, došlo je i puno više kovanica u novčanike građana. Upravo zbog toga u trgovinama su sve češće traženi novčanici za sitniše. U kupnju je otišla i reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

Otkako je stigao euro, stiglo je i više kovanica. Upravo zbog toga u jednoj osječkoj trgovini posla imaju kao nikad prije.

"Tko god otvori vrata samo pita je li imate novčaničiće za sitne novčiće", kaže Marijana Vrdoljak, prodavačica.

Roba stiže svaki dan, police se stalno pune jer prodaja je porasla drastično, a boja, i oblika ima za svačiji ukus.

"Prije smo mjesečno običnih novčanika prodavali do 20-ak, a sad ovako u jednom danu ode po 30 komada ovih za sitne novce", kaže prodavačica.

"Praktično je, ja sam sebi uzela i jednoj gospođi sam poklonila, sad sam došla kupiti drugi. Zadovoljna sam", kaže gospođa iz Osijeka.

Za mlade ili starije, nađe se, a svi novčanici dolaze iz domaće proizvodnje. Šest radnika, uključujući i vlasnika ne stignu napraviti komada kolika je potražnja.

"Do sada smo proizvodili do 200, 300, a sad smo povećali na 1000, 1200 komada dnevno", kaže Viktor Glasnović, vlasnik kožne galanterije i dodaje: "Proizvodi su od kože, ljudi to cijene, još kad vide da je gore hrvatski proizvod. Onda je to još veća potražnja."

A zbog velike potražnje zaposlit će još radnika kako bi svatko imao svoj novčanik za kovanice.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



