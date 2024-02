Roditelje školaraca ne čekaju dobre vijesti: "Jedna je stvar krajnje nepoštena..."

Nedavno smo pisali kako se mnogi roditelji žale zbog visokih cijena autobusnog prijevoza za učenike kad je riječ o odlascima u kina, kazališta i slična odredišta. Prijevoznici, uslijed općeg poskupljenja svega vezanog za uslugu prijevoza i održavanja autobusa, potpuno razumljivo, prisiljeni su povećavati cijene.

Dio je to zapravo šireg problema za roditelje školaraca koji su tijekom godine prisiljeni izdvajati velike iznose za obrazovanje, nastavne i izvanškolske aktivnosti svoje djece, a kad na red dođu i maturalna putovanja po Hrvatskoj ili inozemstvu - eto im dodatnog razloga za glavobolju.

Kontaktirali smo, stoga, turističke agencije kako bismo doznali što će se ove godine događati na tržištu kad je riječ o organizaciji maturalnih putovanja. I, odmah da naglasimo, roditelje ne očekuju dobre vijesti.

"Trenutačno ne postoji nijedan pokazatelj da bi cijene paket aranžmana za maturalna putovanja u sljedećoj godini mogle biti niže", kazali su za DNEVNIK.hr iz zagrebačke agencije Spektar putovanja te dodali:

"Cijene aranžmana za sva, pa tako i učenička putovanja koja neizostavno za prijevoz koriste turistički autobus, u najvećoj su mjeri opterećene povećanim troškovima kojima su prijevozničke kuće opterećene. Cijene autobusnog prijevoza u nekoliko su se posljednjih godina gotovo udvostručile, pa čak i utrostručile, što izravno utječe i na konačnu cijenu paket aranžmana za učeničko, pa tako i za ostala autobusna putovanja."

Izlet Foto: Nikola Vilic/Cropix

Slično su poručili i iz splitske turističke agencije Eklata.

"Cijene školskih putovanja ove su godine veće za otprilike 15 posto u odnosu na prošlu godinu. Uz povećanje gotovo svih ulaznih troškova, u turističkom sektoru postoji i problem nedostatka ljudi, osobito u deficitarnijim zanimanjima poput vozača, voditelja putovanja i agencijskih djelatnika. Navedeni problem bio bi manji kad bi postojala ravnomjernija distribucija termina tijekom godine u kojima škole realiziraju svoja putovanja. Gotovo sve škole putovanja realiziraju u isto vrijeme, tijekom svibnja, lipnja i rujna stvarajući time velik pritisak na pružatelje usluga kao i na cijene."

Cijena domaćeg maturalca u prosjeku se kreće od oko 100 eura po jednom danu, dakle za trodnevno putovanje roditelji trebaju izdvojiti oko 300 eura, a četverodnevno oko 400 eura, kažu iz Eklate.

"Cijene maturalaca u inozemstvo su, naravno, veće jer putovanja dulje traju i troškovi su viši. Što se jednodnevnih izleta tiče, cijene se kreću od 30 eura naviše, ovisno o udaljenosti destinacija koje se posjećuju, broju sudionika kao i ostalih elemenata od kojih se program izleta sastoji. Daleko najznačajniji udio u cijeni imaju troškovi smještaja i prijevoza."

Iz Eklate ističu i kako su u skladu s novim globalnim trendovima u turizmu, prošle godine u rad pustili jedinstvenu web-aplikaciju (www.izlet.hr) preko koje korisnici u nekoliko klikova mogu samostalno izraditi kompletnu ponudu svog jednodnevnog školskog izleta u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji i na mail dobiti sve informaciji o cijeni i onome što ona uključuje.

"Taj proces mogu ponavljati neograničen broj puta dok god ponuda ne poprimi željeni oblik programski i cjenovno. Riječ je o prvoj takvoj aplikaciji u RH, potpuno besplatnoj za korištenje koja je već u prvoj godini postigla fantastične rezultate. Stoga početkom sljedeće školske godine planiramo u rad pustiti još napredniju aplikaciju, ali za višednevna školska putovanja", najavili su.

Učenici na izletu Foto: Dusko Marusic/Cropix

Saša Blažeković iz agencije Speranza kazao je kako postoji više razloga za poskupljenje cijena školskih putovanja.

"Kao osoba koja dulje od 30 godina radi u turizmu, moram reći da stalno slušamo priču kako bi naša djeca trebala više putovati po Hrvatskoj, a ne po inozemstvu. A kada učenici putuju po Hrvatskoj imamo komentare da su aranžmani skupi... Prije svega hotelijeri u Hrvatskoj uopće nisu zainteresirani za školske ekskurzije pa ni nemamo kvalitetnog smještaja za kratke izlete i maturalna putovanja. Smještaj koji imamo su stariji i davno preuređeni hoteli. Vrlo je teško naći smještaj za učenike u adekvatnom hotelu i zato su cijene veće", poručio je i dodao:

"Na sva putovanja unutar Hrvatske primjenjuje se stopa PDV-a od 25 posto. Ako gledamo troškove prijevoza - oni su u punom iznosu oporezivi sa 25 posto. Dakle, ako izlet košta 50 eura, turističkoj agenciji ostaje 40 eura za organizaciju putovanja."

Naglašava kako trenutačno postoji vrlo veliki problem s autobusnim kapacitetima i to zbog manjka vozača.

"Ako želite poštivati propise, a mi ih poštujemo, za primjerice jednodnevni izlet u Vukovar ili Zadar, dakle udaljenije destinacije, moramo osigurati posadu od dva vozača. U tom slučaju sam prijevoznik ne želi voziti takav izlet jer ima jednog vozača po autobusu u firmi. Ni velike kompanije nemaju dovoljno vozača. Sve to diže cijenu prijevoza. Vozači čak ucjenjuju žele li nešto voziti. Dnevnice koje se isplaćuju autobuserima idu po vozaču dnevno i do 150 eura. I to utječe na cijenu prijevoza".

Za svaki izlet agencija mora osigurati i pratitelja putovanja, odnosno licenciranog turističkog vodiča na lokalitetu za razgled grada.

"Prije pandemije su dnevnice pratitelja na izletu po Hrvatskoj bile 200 do 300 kuna. Danas naša agencija plaća dnevnicu turističkom pratitelju 100 eura. Hrvatska je propisala da se za lokalitete i razglede većine gradova mora angažirati lokalni vodič. Vi ne možete napraviti razgled Dubrovnika, Splita, Trogira, Zadra, Šibenika, Pule, Poreča... bez lokalnog vodiča. I to je trošak od dodatnih 100 do 200 eura po autobusu koje putnici plaćaju", kaže Blažeković i dodaje kako postoji još jedna stvar koja je, prema njegovu mišljenju, krajnje nelogična i nepoštena.

"Naša djeca u većini europskih država u posjeti muzeja i objekata koji su u vlasništvu države ne plaća ulaz. Npr. u Austriji, Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj... nigdje ne plaćamo ulaznicu za učenike, samo trošak rezervacije i najavu. Trošak je nula ili najviše jedan euro po učeniku. Istovremeno u našoj zemlji učenici plaćaju sve ulaznice", zaključio je.