"Roditeljima je to previše, neki djecu ne šalju na školske izlete": Doznali smo zbog čega su skočile i cijene prijevoza učenika

Svakodnevno svjedočimo općem porastu cijena, a na to imune nisu ostale niti turističke agencije te prijevoznici. Neki roditelji iz Zagreba požalili su nam se na visoke cijene koje učenici moraju plaćati za izlete odnosno za prijevoz do nekih lokacija u metropoli.

"Za odlazak autobusom iz škole u Novom Zagrebu do kina koje je udaljeno svega tri kilometra učenici su plaćali čak pet eura. Nekim roditeljima to je bila previsoka cijena pa su odlučili da njihova djece neće ići. Dakle, za tako kratku relaciju trebali su platiti pet eura, a kad su išli na cjelodnevni izlet u Zagorje - 20 eura. Nije mi jasan taj nesrazmjer u cijenama", ispričala nam je jedna majka.

Sličan slučaj navela je i druga Zagrepčanka.



"Naša škola će učenike voditi u kazalište za 11,5 eura. Cijena ulaznice je 4,5 eura dok prijevoz u 12 kilometara udaljeno kazalište iznosi 7 eura", kazala je.

Kad je riječ o odabiru agencije ili prijevoznika za izlete ili kraće relacije škole obično biraju između nekoliko ponuda te se odlučuju za onu koja zadovoljava najviše kriterija, među kojima je naravno i što povoljnija cijena. A za pojašnjenje oko formiranja cijena prijevoza zatražili smo Tomislava Faina, predsjednika Udruge hrvatskih putničkih agencija.

"Roditelji moraju biti svjesni da, unatoč tome što je riječ o kratkoj relaciji, koja može iznositi i tek poneki kilometar, prijevoznici ili agencije autobus za tu namjenu rezerviraju za cijeli dan i u pravilu se oni više ne mogu koristiti za neki drugi aranžman toga dana. Isto tako, vozač mora dobiti dnevnicu za odrađeni posao. I stoga, kad znate da taj autobus stoji oko 150 tisuća eura valjda onda cijena njegovog najma vrijedi oko 450 do 500 eura koliko prijevoznici naplaćuju. Inače, spomenutu cijenu jednog klasičnog 'auto dana' prijevoznici formiraju u kalkulaciji računajući da će u osmosatnom radnom danu autobus prijeći do 250 kilometara", započeo je Fain te nastavio:

"Bitna stavka je i trošak goriva koji ne uključuje samo prijevoz od točke A do točke B. Morate uzeti u obzir da je većina autobusa garažirana izvan Zagreba pa se oni moraju probijati do škola kroz gužve kad dolaze po učenike i vraćaju se nakon odrađenog posla. Ljeti se pali klima, a zimi grijanje. Složit ćete se da sve to utječe na potrošnju goriva, a autobusi u sat vremena vožnje potroše i do 50 litara. Isto tako, nakon što dovezu djecu na odredište, vozači nerijetko moraju odvesti autobuse na neka adekvatna parkirališta koja zanju biti udaljena i nekoliko kilometara ili pak moraju plaćati nekoliko sati parkinga."

"Dakle, s obzirom na sve navedeno, prijevoznici ne mogu naplatiti, primjerice, samo tri kilometra, koliko će autobus prijeći vozeći učenike iz škole na neku projekciju u kino. To bi im jednostavno bilo neisplativo. Kad bi, teoretski, u jednom danu prijevoznik mogao odraditi više takvih kratkih vožnji onda bi i cijena aranžmana bila niža, no u praksi je to drugačije. Roditelji griješe kad gledaju samu cijenu koju učenici pojedinačno plaćaju, a ne uzimaju u obzir sve navedene stavke", naglasio je Fain.

Predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija pojasnio nam je i zbog čega je došlo do povećanja cijena turističkih aranžmana.

"U cijenu aranžmana ulazi prije svega cijena autobusa. Ona se računa po kilometru, pa ako primjerice putovanje traje nekoliko dana tijekom kojih će se prijeći 1000 kilometara cijena će iznositi oko 1875 eura, odnosno 1,875 eura po kilometru. Cijena je donedavno bila znatno niža, odnosno u vrijeme prije epidemije koronavirusa je iznosila oko 1,25 eura. Nakon toga krenula su veća poskupljenja", kaže Fain i dodaje:

"Prije svega porasla je cijena goriva i cestarina, zatim su porasle i plaće vozača, porasle cu nabavne cijene vozila, servisa, guma, rezervnih dijelova i svega što je potrebno za održavanje autobusa. Dovoljno je usporediti koliko je građana automobil i održavanje stajalo u 2019. godini, a koliko to iznosi sada. Ti troškovi, kad je riječ o autobusima, iznose tri ili četiri puta više."

"Jedan od faktora je i cijena vodiča koja je također porasla. Dakle, za poslove za koje su prije bili plaćeni 100 eura po danu sada treba izdvojiti do 140 eura. Na cijene aranžmana utječu i cijene osiguranja koje su također poskupjele. Skočile su i cijene hotela do 30 posto na što je utjecala skuplja radna snaga, energenti, nabava i potražnja. Više su i cijene ulaznica za parkove prirode ili institucije te cijene usluge u ugostiteljskim objektima. Kad sve te faktore uzmete u obzir naravno da su skočile i cijene turističkih aranžmana odnosno putovanja."

Riječ je o poskupljenju od 30 do 40 posto za putovanja unutar Hrvatske, a ako je riječ o putu u inozemstvo onda je poskupljenje i veće, naglašava Fain.

"Ukupno gledajući, kad je riječ o školskim ekskurzijama još nemamo potpune podatke za prošlu godinu, no agencije nisu financijski profitirale kad je riječ o dobiti jer su i troškovi porasli pa smo ostali na istoj razini. Isto je i s prijevoznicima", zaključuje predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija.