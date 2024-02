"Tražila sam da mi pronađe partnera": Zagrepčanka monahu uplatila tisuće eura, obiteljsko zlato mu poslala autobusom

M. K. (66) je ostala bez 8000 eura i obiteljskog zlata vrijednog 3000 eura jer je povjerovala osobi koja se na društvenim mrežama predstavlja kao monah Akarije, a koja joj je obećala pronaći partnera, dati dobitne brojeve za loto i video blagoslov patrijarha Porfirija.

Na stranicu "Sveti otac Akarije" M. K. je naišla prije tri mjeseca, i u početku uopće nije sumnjala da se radi o prevari.

"Stupila sam s njim u kontakt i tražila da mi pronađe partnera. Zvučao je veoma ozbiljno, još kaže da je monah, pa nisam mogla ni posumnjati da je prevarant. Najprije mi je rekao da moram uplatiti 12.000 eura. Rekla sam da nemam toliko, a onda je pitao koliko imam. Rekla sam da mogu uplatiti 2000 eura. Uplate su sve išle preko Western Uniona, ali na četiri imena i prezimena. Adresa je uvek bila ista, u Kruševcu, kao i broj telefona", ispričala je 66-godišnjakinja Kuriru.

Pročitajte i ovo Kap koja je prelila čašu ANKETA Hoćete li doći na prosvjed opozicije?

Poslala mu je 8000 eura, kad je ostala bez novaca, tražio je da mu šalje zlato. To je i učinila. Zlato, koje je pripadalo njezinoj majci, a trebala ga je naslijediti njezina sestrična, je poslala autobusom.

"Poslala sam dva mamina lanca, na jednom su tri privjeska, i poslala sam svoju narukvicu i prsten. Vrijednost 3000 eura. Poslije toga je išla priča da će doći u Zagreb, da će mi donijeti novac i zlato. Potom je tražio još 400 eura. Trebali smo se naći u Zagrebu, čekala sam ga, ali se javio da je spriječen i da je navodno umrla jedna monahinja, da ja idem kući i da će mi se javiti", kazala je gospođa koja je tek tada posumnjala da bi se moglo raditi o prevari.

Pročitajte i ovo Opasne izjave Može li Trump ostvariti svoje prijetnje oko NATO-a ako pobijedi? Čak dvije trećine članica nije u dobroj poziciji, ali ima jedna caka stara nekoliko mjeseci

Zvala ga je i tražila da vrati zlato pokojne majke, no on je imao samo niz izlika i blokirao ju je, a na kraju rekao da će joj vratiti zlato ako uplati još 400 eura.

"Zvala sam ga i s fiksnog i tražila da mi vrati zlato, ali ništa. Totalno me je blokirao. Sada kad me pitate zašto sam mu uplaćivala novac, ne znam ni sama. Ni na kraj pameti mi nije bilo da je netko tko se predstavlja kao svećenik mogao biti prevarant. On ima ozbiljan glas, vjerovala sam da je ozbiljan", ispričala je gospođa koja kaže da je prevaru prijavila zagrebačkoj policiji.

Zagrebačku policiju pitali smo je li dobila prijavu navedenog događaja, a odgovor još čekamo.