Uskoro će nam život biti znatno drugačiji: Neće biti skijanja, putovanja zrakoplovom bit će skuplja i to nisu jedine promjene

Kako Zagreb u budućnosti vidi umjetna inteligencija? Ovo nije priča o znanstvenoj fantastici već o analizi dekarbonizacije za kojom do 2040. teži Europska unija.

Hoće li Zagreb biti pun visokih staklenih nebodera kao druge europske metropole ne znamo, ali znamo da se prema pisanju Politica, 2040. neće puno razlikovati od sadašnjosti iako ćemo promjene koje stižu itekako osjetiti, donosi reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

Automobili neće letjeti, ali će putovanje zrakom biti skuplje. Zrakoplovi su veliki zagađivači i plaćat će velike poreze.

S druge strane 60 posto automobila na cestama imat će nultu stopu emisije – do toga bi došlo tako što pet godina ranije kreće zabrana prodaje novih automobila na fosilna goriva. Otpor je velik.

"Mislim da je to utopija ovog trenutka, dobro imamo dosta vremena do onda", rekao je Zlatko. "Ne vjerujem u to", dodala je Marica.

Oni kojima su električni automobili skupi vozit će se biciklima. Pa oni, predviđa se, neće biti rezervirani samo za Amsterdam.

Na skijanje možemo zaboraviti. Zimski turizam, prema Europskom znanstvenom savjetodavnom odboru za klimatske promjene, u velikoj je krizi jer na Alpama ima sve manje snijega.

Zime su blage, ljetne temperature idu redovito preko 40 pa su glavni problemi civilne zaštite veliki požari.

Svako kućanstvo ima klimu, grijanje na plin stvar je prošlosti, a i prehrana je drugačija. Otvorite li frižider u njemu će biti više povrća, a

manje mesa.

Jer meso će biti skupo zbog visokih poreza budući da su farme nakon zatvaranja tvornica na fosilna goriva postale najveći zagađivači zbog visokog udjela metana.

"Ja već nekih 15 godina jedem više povrća nego mesa", izjavila je Milena.

"Povrće je zdravije u svakom slučaju, ali i malo mesa mora biti uz to. Nećete od njega udostati", napomenula je Mirjana.

Energetski sektor potpuno će se zaokrenuti pa će biti skuplje i stanovati, pokazuje procjena Europske komisije. Sve više ljudi živi samo, pa se potiče da žive u manjim stanovima. Kvadrati postaju luksuz.

Cilj svega je čišći i zdraviji zrak te održivost planeta. Zbog svega preuranjene smrti trebale bi se prepoloviti. Glavni nemiri, predviđa se, stvarat će se zbog visokih poreza i bitke za pravo na vodu.

