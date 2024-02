Nova pravila, nove cijene za iznajmljivače: "Možemo govoriti o prihodu od 300 tisuća eura godišnje"

Od terasa, preko ležaljki i skutera, cijene idu gore, pa bismo sve te gušte - od ovoga ljeta mogli i skuplje plaćati.

Erika iznajmljuje ležaljke na plaži. Nova uredba, kaže, znači i nove cijene za iznajmljivače. A vrlo vjerojatno i za one koji se na ležanje odluče.

"Mi ovdje imamo 40 ležaljki, to je bilo 1600 kuna, sad će to biti 1600 eura", rekla je Erika Drviš iz Pule.

Jer minimalna naknada za ležaljke i suncobrane raste i do osam puta! Po komadu i do 40 eura na godinu. A tko će ležaljke imati na određenoj lokaciji, odlučivat će se javnim natječajima.

"Ne znam da li će svi ponuditi minimalnu, onda je manja vjerojatnost da ćeš i dobit tu lokaciju ako se više njih prijavi", rekla je Erika.

Pročitajte i ovo Traže se očevici Tragična prometna nesreća između Trogira i Splita: Od posljedica sudara automobila i motocikla jedna osoba preminula

Stari iznajmljivači nadaju se da će imati prednost pred novim igračima upravo zbog dugogodišnjeg rada. I ne rastu naknade samo za ležaljke i suncobrane.

"Prema novome, poduzetnik koji želi kafić na plaži, platit će objekt minimalno 3000 eura na godinu, plus 60 eura po kvadratnom metru. To je 50 posto više od dosadašnje minimalne naknade. Minimalna naknada za iznajmljivanje pedaline i dasaka za jedrenje penje se na 100 eura. Dosad je iznosila od 40 do 66 eura", izvijestila je reporterka Sanja Jurišić.

Iako nam sezona kuca na vrata, rijetke su općine i gradovi koji su s javnim natječajima krenuli. I koji žele pred kamere. Medulin jest.

"Najbrži prst, ono o čemu se uvijek polemika, više ne postoji, sada je javni natječaj", rekao je Ivan Kirac, načelnik općine Medulin.

Od šanka na plaži, preko štanda sa suvenirima, i naknade za skutere i ostala plovila - cijene iznajmljivanja skaču.

Po novoj uredbi, natječaje raspisuje lokalna vlast. A novac od dozvola dijelit će tako da 30 posto ide u županijsku, a 70 posto u općinsku ili gradsku blagajnu. I on će se morati uložiti u pomorsko dobro.

Pročitajte i ovo U Drenovcima U reciklažnom dvorištu aktiviran upaljač ručne bombe: Ozlijeđen djelatnik komunalnog poduzeća

"Od uređenja šetnica, uređenja plaža, i još raznoraznih uređenja i investicija koje se rade na pomorskom dobru", rekao je Kirac.

"Tu možemo govoriti o prihodu od 300 tisuća eura godišnje, pa na više, do par milijuna eura", kaže gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković.

Za krajnji jug to će, kaže prvi čovjek grada, značiti rekonstrukciju obale Rijeke dubrovačke i nove vezove. I dok neki gradovi već znaju kamo bi s novcem, ostali još proučavaju novi Zakon. Koji se nije mijenjao posljednjih 20 godina!

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.