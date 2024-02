Otac ubijene Anđele Bešlić za DNEVNIK.hr: "Ne vjerujem da će se njezin ubojica vratiti u Sinj. Zna se gdje provodi vikende"

Ivan Bulj, ubojica 17-godišnje Anđele Bešlić iz Sinja, za nešto manje od dva mjeseca, točnije 10. travnja, izlazi na slobodu. Danas 61-godišnji Bulj odslužit će tako 22 godine zatvora za svirepo ubojstvo djevojke koje je potreslo cijelu Hrvatsku.

Anđelinoj obitelji otvaraju se opet stare rane iako one, kako nam je rekao u telefonskom razgovoru njezin otac Ivan Bešlić, zapravo nikad nisu niti zacijelile.

"Teško je dok je god čovjek živ", kaže Anđelin otac uoči 22. godišnjice njezina ubojstva.



Tog 3. ožujka 2002. godine, prema presudi, Ivan Bulj je djevojku oko 3 sata u noći na prijevaru ukrcao u svoj automobil govoreći joj da će je odvesti kući. Vraćala se s koncerta, sama. Unatoč njezinu protivljenju, skrenuo je s ceste i odvezao je na nepristupačno područje s namjerom da je ubije. Udarao ju je tupim predmetom.

Bacio je tijelo u jamu

Nanio joj je više ozljeda po glavi i drugim vitalnim dijelovima tijela. Mrtvu Anđelu potom je odvukao preko žičane ograde i bacio je u jamu te prekrio suhim granjem gdje ju je slučajni prolaznik pronašao mjesec dana kasnije. Niti 500 metara od njene kuće. Tijelo je bilo u takvom stanju da je identificirana pomoću otisaka prsta.

Ivan Bulj tada je bio direktor Radio Sinja, član sinjskog HKDU-a, promovirao je Alku... Cijeli Sinj je bio šokiran kada se nekoliko dana nakon pronalaska tijela sam predao policiji. Ali otac njegove žrtve znao je da je Bulj ubojica.

"Utekao je od mene, da ga ja ne bih uhvatio. Imali smo informacije da je on to napravio", tvrdi Anđelin otac.

Za Anđelom se tragalo mjesec dana, a obitelj je sama provodila privatnu istragu jer nisu bili zadovoljni kako je policija vodila potragu. S druge strane, mjesec dana bilo je i više nego dovoljno da ubojica počisti tragove za sobom, a ono što je moglo biti ključno, njegovo priznanje koje je snimljeno, nije priznato na sudu jer ga je dao bez prisustva odvjetnika. Tijekom sudskog postupka Ivan Bulj je tvrdio kako nema ništa s Anđelinim ubojstvom.

"Gledao sam tu videokazetu priznanja. Sve je rekao, sve je priznao. Želio je silovati Anđelu, ali nije mogao. Zbog određenih problema koje je imao. I onda ju je ubio letvom", govori nam Ivan Bešlić. Jer, koji bi drugi motiv, kaže, imao odrasli muškarac da tako brutalno ugasi život maloljetne djevojke?

Tužiteljstvo je u optužnici tvrdilo kako je Ivan Bulj djevojku silovao, ali je za taj dio oslobođen krivnje jer nije bilo dokaza. Prvotno je za sudjelovanje u ubojstvu bio optužen i Pavle Bulj, rođak Ivana Bulja, ali je oslobođen. U međuvremenu je i preminuo.

Ivan Bulj je na Županijskom sudu u Splitu osuđen za teško ubojstvo maloljetne osobe na 27 godina zatvora. Vrhovni sud je potom kaznu smanjio na 22 godine. Uskoro će biti slobodan.

Nikad se nije pokajao

Ivan Bešlić ne vjeruje da će se ubojica njegove kćeri vratiti kako bi živio u Sinju.

"Tu je on inače blizu, ima kuću. Tu mu je i rodbina. No, ne vjerujem da će se vratiti u Sinj. Izlazio je on i do sada iz zatvora na slobodne vikende, ali bude kod drugih članova obitelji, zna se i gdje. Njegova supruga i djeca odselili su se iz Sinja odmah nakon što se to sve dogodilo“, govori Anđelin otac.

Ubojica njegove kćeri, kaže, nikad se nije pokajao za ono što je učinio, nikad ga nije pokušao kontaktirati, ni posredno ni direktno.

"I bolje mu je", kaže ovaj otac koji je kćer izgubio na najgori mogući način, ali još gore od toga bi bilo da ga njezin ubojica svakodnevno podsjeća na to.