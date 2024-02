Oni za rođenje djece isplaćuju i do 8000 eura: "Ne sjećam se da je naknada nekad bila značajna, znači da mi nije pomogla"

Naknade za bebe već su neko vrijeme mjere protiv negativnih demografskih trendova...

"Nije dovoljno za djecu jer nitko neće imati djecu, ja prva neću.", poručuje Kristina iz Zagreba, a Oriana iz Splita dodaje:

"Tih naknada se ni ne sjećam da su one bile u nekakvom obimu, a to bi vjerojatno značilo da mi nisu puno ni pomogle."

Naknade za bebe - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Dobra je vijest da se one od ove godine u nekim gradovima - povećavaju!



"Taj iznos koji je bio do sada dakle 331 euro se isplaćivao u dva navrata sa velikim razmakon od godine dana, a s obzirom da se radi o intenciji da se pomogne obitelji u trenutku kad dođe novorođenče onda to mijenjamo tako da čitav iznos od 600 eura ide odjednom.", kaže Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika Zagreba.

Naknade za bebe - 1 Foto: DNEVNIK.hr

I u Rijeci - promjene!



"Za prvo dijete iznosilo 400 a sad iznosi 450 eura, za drugo dijete je u prošloj godini iznosilo 530 eura a sad iznosi 600 eura a za treće i četvrto iznosilo je 800 eura a sad je podignuto na 900 eura.", kaže Karla Mušković, pročelnica upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

Pročitajte i ovo Gost Dnevnika Nove TV Habijan o Turudiću i najnovijoj aferi: "Nije mi jasna panika"

Većina gradova i općina pomaže, a neki su rekorderi. Pa ćete tako primjerice za rođenje prvog djeteta u mjestu Sali na Dugom Otoku dobiti 7.963 eura, ili na Viru 1.593.

Za rođenje trećeg djeteta grad Split dat će vam 7300 eura, a za rođenje četvrtog u Zadru ćete biti nagrađeni s 4.645!

Prema državnom zavodu za statistiku, u Hrvatskoj više od troje djece ima 10.758 obitelji!

Pročitajte i ovo GOST DNEVNIKA NOVE TV Ustavni sud odlučio o neradnoj nedjelji, a što je s malim trgovcima? "Moramo razgovarati o sveobuhvatnom zakonu"

"Primjetila sam da u zadnje vrijeme stvarno dosta ljudi ima troje djece što nije bio, čini mi se, slučaj desetak godina. Čini mi se da je više ljudi imalo dvoje djece pa je možda to od te naknade...", rekla je Oriana iz Splita.

I demografi ističu da će za veći broj djece trebati više od novčane potpore.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.