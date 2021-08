O neuspjehu cijepljenja u Hrvatskoj najbolje govori podatak da još nismo došli do 50 posto cijepljenog odraslog stanovništva. Podsjetimo, taj si je cilj Vlada zadala i trebala ga je ostvariti do kraja lipnja. No, od toga još ništa.

Dnevnik Nove TV izvukao je iz arhive izjave političara i epidemiologa o cijepljenju i o budućim ciljevima.

''Dakle, mi s tom brojkom postizanja 55 posto nemamo nikakav problem'', govorio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak krajem travnja ove godine.



''Dao sam ministru Berošu vrlo jasne naputke - do 30. lipnja bez ikakve dileme moramo procijepiti 50 do 55 posto odraslog stanovništva'', rekao je premijer Andrej Plenković 26. travnja.



''Ako to bude i više bio bih osobno presretan'', istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš 8. svibnja.

''Moralo bi biti 70 posto cijepljenih do jeseni barem prvom dozom, ako se to ne dogodi, praktički sigurno imamo 4. val'', prognozirala je Ivana Pavić Šimetin 28. lipnja.

''Očito je da nećemo doći dalje od 60 kroz ne znam koliko mjeseci. I kakva onda jesen? Takva kakvu si sami složimo'', zaključio je Plenković 15. kolovoza.

Kasnimo... Gdje je problem?

Cilj koji smo si sami postavili, od barem 50 posto cijepljenih prvom dozom, Hrvatska nije uspjela postići ni s mjesec i pol zakašnjenja.

"Premijer se doduše pohvalio da su pogodili mentalitet Hrvata s light mjerama koje smo imali, ali potpuno su promašili mentalitet građana s cijepljenjem.

Ne treba biti pretjerano dobar matematičar da se vidi koliko nam cijepljenje loše ide. Mi ustvari već dva tjedna stojimo na tih 49 posto, samo se decimale mijenjaju", izvijestila je reporterka Martina Bolšec Oblak.

Koliko smo daleko od kolektivnog imuniteta? U jednom danu prvom je dozom cijepljeno oko 2500 ljudi. Izračunali smo stoga okvirno koliko nam onda treba do kolektivnog imuniteta, odnosno 70 posto cijepljenih - osam mjeseci. Znači do kolektivnog imuniteta bismo došli u svibnju 2022. godine. Mi bismo do polovice iduće godine jedva ostvarili, ako sve ostane kako jest, ono što su brojne zemlje već nadmašile.

Loše stojimo u usporedbi s drugim zemljama. U Europskoj uniji prosjek je 74 posto cijepljenih jednom, a 63 posto s dvije doze. Hrvatski prosjek - 49 posto s jednom i 46 s dvije doze. Dakle, Hrvatska nije ni s jednom dozom cijepila ono što je europski prosjek za dvije doze.

Evo recimo - Malta je cijepila više od 90 posto odraslih jednom dozom. No kako idemo prema istoku Europe, boja se mijenja u narančasto. Od nas su po broju cijepljenih gore samo tri zemlje - Rumunjska, Latvija i Bugarska sa samo 20 posto cijepljenih.

Gdje je onda problem? Jedno je jasno - cjepiva ima. I previše. Do rujna će nam stići još 270.000 doza Pzifera i Moderne. A već imamo na zalihama po zadnjim podacima oko 800.000 doza cjepiva. Prvom cjepivu rok istječe već u listopadu.

I sad se tu vrtimo u krug - punimo državnu blagajnu turističkom sezonom, ali je praznimo stotinama milijuna kuna uloženim u cjepivo i testiranje, istaknula je reporterka Bolšec Oblak.

Slovenija ušla u narančastu zonu: "Država prestaje plaćati testiranje, trošak pada na poslodavce, a necijepljenima možda prijeti otkaz"

U veljači širila teorije urote, a sada opet diže prašinu zbog dezinformacija o cjepivu: ''Twitter me suspendirao jer sam kazala istinu''

Tko je onda odgovoran za fijasko? Ispada nitko - mnogi kažu, ljudi koji se ne žele cijepiti. Ali nejasno je onda zašto baš Hrvatska uz Rumunjsku, Bugarsku, Latviju ima najviše tih problema. Premijer kaže - internet im nije saveznik. Točno je, fake news širi se internetom brzinom munje, ali u Hrvatskoj gotovo svaki drugi 80-godišnjak nije cijepljen. Oni sigurno ne guglaju ''za'' i ''protiv'' cijepljenja.

