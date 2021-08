Od početka epidemije u Hrvatskoj je zabilježeno 367.409 slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 8288 osoba. Protiv COVID-a su dosad cijepljene ukupno 1.682,143 osobe, među kojima je 1.554,491 osoba primila obje doze cjepiva.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:43 Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata evidentirane su 22 novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19, izvijestio je županijski Stožer civilne zaštite.

Riječ je o dvanaest osoba s područja Kutine, pet iz Novske, po dvije iz Siska i Lekenika te jednoj osobi iz Petrinje.

U ovoj je županiji proteklih dana zabilježeno znatno manje novooboljelih u odnosu na danas. U utorak je potvrđeno šest slučajeva zaraze, u ponedjeljak dva, a prije tjedan dana 14 novooboljelih.

O neuspjehu cijepljenja u Hrvatskoj najbolje govori podatak da još nismo došli do 50 posto cijepljenog odraslog stanovništva. Taj si je cilj Vlada zadala i trebala ga je ostvariti do kraja lipnja. No, od toga još ništa.