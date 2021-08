U Središnjici HDZ-a održala se zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a putem video linka.

Nakon sjednice koja je trajala gotovo pet sati izjavu daje predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković.

Na sjednici su rezimirali zbivanja u proteklim tjednima od kojih je najvažniji spajanje Pelješkog mosta, rekao je premijer i dodao kako su se dotakli i izuzetne turističke sezone.

Današnja tema bila je i situacija u Afganistanu. Govorilo se o tri točke od kojih je "prva maksimalan napor da se svi hrvatski državljani vrate, što se i dogodilo".

"Uspješno i sretno su se vratili ili su na putu prema Hrvatskoj", rekao je premijer i nastavio: "drugo je vidjeti kako će se razvijati situacija, treća je pitanje novog izbjegličkog vala koji bi mogao utjecati na Hrvatsku".

Jučer su se sastali minitri vanjskih poslova, danas unutarnjih, a uskoro se očekuje i razgovor na razini šefova vlada u Eurpskoj uniji, rekao je Plenković.

"Učinit ćemo sve da Hrvatska štiti granice, da se izbjegne veći izbjeglički val koji bi destabilizirao situaciju u Europi. Vlada sutra ima sjednicu", kazao je.

Na pitanje o zajedničkoj migracijskoj politici EU rekao je: "Vidjet ćemo. Sad je to teško reći. Afganistan je jedna od zemalja odakle je velik broj ilegalnih migranata dolazio, vodit ćemo računa da štitimo granicu u izbjegnemo ljudske tragedije. Probat ćemo pomoći, osobito ženama, novinarima, svima koji bi sad mogli biti ugroženi. Treba pomoći ljudima koji su sudjelovali u procesu izgradnje države".

Komentirao je i godišnji odmor ministra Marića. Kaže da ne poznaje gospodina na čijoj jahti je Marić bio s obitelji. Razgovarali su danas, Plenković smatra da je dobro da je ministar rekao Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa s kim je i gdje proveo ljetovanje.

"Mislim da je ta priča zatvorena, on je komunicirao o kome se radi, obavijestio je i Povjerenstvo. Vlada je izrazito otvorena, unaprijed kažemo gdje tko ide na godišnji. Mislim da je dobro da je kazao ime, ali detalje ne znam", kazao je.

Prokomentirao je i situaciju s koronavirusom i cijepljenjem: "Živimo u vremenu u kojem mlade generacije koje ne gledaju dnevnike, ne kupuju novine, informiraju se u informacijskom silosu u pametnim telefonima, a to su uglavnom društvene mreže i internet. To je problem svugdje. Cijepljenje je ogledalo svih nas. Nismo bili agresivni, nije bilo policijskih satova. Zašto se ljudi odlučuju ne cijepiti? Meni je to žao, nije mi čudno, ali mislio sam da ćemo biti brži. Mislili smo da će ih biti više od 50% koji neće dvojiti, a sad ispada da ih je više".