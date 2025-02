USKOK traži istražni zatvor za osumnjičene, čeka se odluka suda: "Svi smo iznenađeni, nije nimalo ugodno..."

Čeka se odluka hoće li SDP-ova zastupnica Barbara Antolić Vupora u istražni zatvor, kako traže tužitelji.

Odluku će donijeti sudac istrage na Županijskom sudu u Zagrebu. Antolić Vupora i drugi osumnjičeni u ovoj aferi, ispitani su u USKOK-u, a tereti ih se za trgovinu utjecajem.

USKOK i policija istražuju sumnju u nezakonito izdavanje građevinskih dozvola na području Varaždinske županije.

"Moja stranka ima u Varaždinu kuću, kupila je 1960. godine staru trošnu kuću kreditom kojeg dan danas vraća. Prije dvije godine je odlučila renovirati tu kuću, novac za renovaciju, pošto je suvlasnica sa suprugom, dobila je od nasljedstva koje su iskoristili za rekonstrukciju i za vrijeme rekonstrukcije je bio na snazi natječaj za zaštitu fasada za smanjenje ugljičnog otiska", rekao je Goran Vučetić, odvjetnik.

Kod Županijskog suda u Zagrebu je bila i reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić koja je izvijestila o situaciji.

Antolić Vupora još nije stigla pred Županijski sud u Zagrebu, a prema posljednjim informacijama to bi se trebalo dogoditi u četvrtak ujutro. U ovom slučaju USKOK traži istražni zatvor za petero osumnjičenih.

U slučaju Čistoće Varaždina, na sud su stigla četvorica okrivljenika, a USKOK za četvorku predlaže istražni zatvor u trajanju od 30 dana. Ispitivanje je bilo zakazano u 15 sati, a konačna odluka još se čeka.

Sumnja se da su direktor i zamjenik direktora Čistoće pogodovali dvojici zaposlenika jednog trgovačkog društva pri javnoj nabavi specijaliziranih komunalnih vozila Ćistoće.

Na cijelu aferu sa SDP-ovom zastupnicom, stigle su i nove reakcije iz Sabora.

"Ja mogu govoriti osobno za sebe, ali mislim da smo svi bili iznenađeni i da nije nimalo ugodno, ja sam i jutros i jučer komentirala da ja nemam nikakav problem s tim da osudim bilo kakvu takvu situaciju", rekla je Ivana Marković iz SDP-a-

"Imali smo ministra koji se utalio s mafijom na uštrb hrvatskih pacijenata i hrvatskog zdravstva - ministra Beroša o kojem niko ništa ne govori više, a sada i ovo. Svaka korupcija je, što se mene tiče, nedopustiva", poručio je Mostov Nikola Grmoja.

"Sudovi su tu da presude, ako gospođi bude presuđeno, onda ćemo reći da ona je napravila to i to, za ta i ta nedjela je odgovarala, ali da ja donosim, da se nabacujem blatom - ja to ne želim i Domovinski pokret to nikad nije radio niti će raditi", rekao je Stipo Mlinarić.

