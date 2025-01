Požar u Los Angelesu gasi se danima. O tome zašto to tako dugo traje i gdje zapinje u gašenju reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem.

"Kad se ovakav požar dogodi, kad se nakupi velika količina kinetičke energije, ona se samo povećava i postaje sve jača i jača. Pali sve pred sobom – i do kilometar unaprijed u ovakvim situacijama može zapaliti gorljivu materiju", objasnio je Tucaković.

"Ja sam siguran da kolege vatrogasci čine sve, ali koliko god su opremljeni i osposobljeni, ovakav požar je jako teško ugasiti u uvjetima takvog vjetra. To je vjetar koji puše s kopna prema moru i on pomaže širenju požara", dodao je.

Taktike gašenja, nastavio je Tucaković, su potpuno drugačije u Los Angelesu i Hrvatskoj.

"Naši piloti kanaderima gase s daleko niže visine – do 50 metara – i ta učinkovitost je daleko veća nego kad se to radi s velikih visina. Zbog vatre i temperature se dosta te vode rasprši", rekao je te zaključio: "Ovakav razmjer požara, ovakva količina vatre – to je katastrofalni požar i bojim se da neće biti vrlo brzo smiren. Ako treba pomoći, mi smo spremni brzo se angažirati i pomoći kolegama."

Pročitajte i ovo konvoj bradleyja VIDEO Borbena oklopna vozila na našim ulicama: Sve je spremno za svečanu primopredaju

Pročitajte i ovo "Ovo su posebni izbori" Jokićeva analiza za Dnevnik Nove TV: "Na inauguraciju treba otići. Ovaj potez nije pametan..."