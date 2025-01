Stepenica za stepenicom i Zoran Milanović je ponovno na tronu. Uz dobivenu bitku, na pozornicu ga je pratila simbolično pjesma "Things can only get better". Odabrao ju je kako bi s njom poslao poruku - i to, kako nam kažu iz njegovog ureda, da u Hrvatskoj stvari mogu biti bolje.

Hrvoje Horvat, glazbeni kritičar kaže: "Dijelom, se sigurno radi i generacijsko pripadnosti 80-godina zbog toga što je Howard Jones pjevao tu pjesmu prije. Mislim, prije svega zbog toga, meni osobno ta pjesma nije bog zna što, ali vjerojatno je ta pozitivna poruka o promjenama, o nečemu da će biti bolje, osnovna u tom izboru.

"Ta pjesma mi ide uz njegov lik i djelo. Pjesma mi je dobra, a on bu valjda bio bolji", kaže Robert.

"Dam se kladiti da je on htio ispasti bolji, ali kako će to ispasti vidjet ćemo", poručuje Erik.



Odmah nakon nje pjesma nagrađivane engleske glazbenice Florence Welch poznatije kao Florence and the machine. Skladba je veliki indie rock hit, a njome Milanović i SDP žele ostaviti dojam progresivne stranke koja slijedi trendove otvorene mladima.

"Zato što je kul predsjednik pa mu se dopada ta pjesma za mlade, pjesma je kul", kaže Anka.

Odlazak s pozornice ipak uz manje simbolike te jasnu patriotsku poruku o Hrvatskoj kao voljenoj domovini i pjesma velikog Vice Vukova.

Hrvoje Horvat, glazbeni kritičar o njoj kaže: "To je jedna od najboljih domaćih pjesama svih vremena, što je vrlo simbolički zbog toga što je Vice Vukov bio disident u Jugoslaviji, a kad je došla Slobodna Hrvatska, onda je postao član SDP-a."

U stožeru Dragana Primorca glazbeni ukus koji prati jedan smjer - domoljubni uz hit Daleke obale "Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj." Dojam koji se želi ostaviti je jasan:

"Prije svega pripadnost Hrvatskoj, ljepotu Hrvatske i ono sve što mi volimo pričati u bajkama, ali je situacija nažalost takva kakva je i onda realno ako gledamo vidimo koje stvari su loše, koje su dobre", kaže Hrvoje Horvat.

"Pjesma je dobra, ali on kao da se ulizuje, ne vidim ništa od njega. HDZ se želi činiti ful super, ali ono....neee", poručuje Lorna.

Glazba je odigrala jednu od svojih simboličkih uloga - onu koja spaja i ujedinjuje pojedince u zajednicu, u grupu koja je i snažnija od samog pojedinca, istomišljenike u jedno tijelo s nekom svrhom.

Više o pjesmama u izbornoj noći pogledajte u videoprilogu.

