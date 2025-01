Profesor zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Tihomir Cipek je u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem analizirao rezultate predsjedničkih izbora te komentirao najavu premijera Andreja Plenkovića da neće doći na inauguraciju Zorana Milanovića.

"To je poruka da se ne poštuju demokratske institucije Hrvatske", rekao je te dodao: "To je jedna ružna poruka da se institucija predsjednika Republike ne poštuje. Potpuno je svejedno tko je predsjednik ili predsjednica, kakve osobne ili političke odnose imate s njime. To je demokratska institucija u kojoj je sada utjelovljena demokratska volja građana. To treba respektirati."

Komentirao je i rezultate anketa koje su otkrile kome su glas dali birači kandidata koji su ispali u prvom krugu predsjedničkih izbora, kao i oni koji tada nisu izašli na birališta.

"Jasno je da je gospodin Milanović uspio zahvatiti od ljevice do krajnje desnice, osim gospodina Tomislava Jonjića. To su ljudi koji su zapeli u 1945. i ne mogu se pomiriti s rezultatima Drugog svjetskog rata. Ta prošlost ih obuzima i onda u gospodinu Milanoviću vide ostatke tog mračnog komunizma u kojem su oni, da budem malo ciničan, diplomirali i dobili poslove", objasnio je.

"Onda imate situaciju da su mnogi birači prešli Milanoviću. To pokazuje političku širinu – što šte politički širi, to okupljate više ljudi", dodao je Cipek.

Prema anketama, 19,9 posto birača koji su na parlamentarnim glasali za HDZ u nedjelju su odabrali Milanovića, a njih 80,1 posto Dragana Primoraca. Nadalje, za Milanovića je glasalo 99,1 posto birača SDP-a, 70,1 posto glasača Domovinskog pokreta, 85,6 posto glasača Mosta te 98,4 posto birača stranke Možemo! Na kraju, 88,7 posto birača koji nisu izašli na parlamentarne izbore je dalo podršku ponovo izabranom predsjedniku.

"HDZ-ovci nisu zadovoljni vodstvom stranke ni odabirom kandidata. Ja bih rekao da je ta poruka i dublja. Ako idemo od tih 20 posto glasača HDZ-a koji su glasali za Milanovića prema glasačima Domovinskog pokreta, koji je s HDZ-om u koaliciji, gdje je čak 70 posto njih glasalo za Milanovića, tu se pokazuje da postoji masa birača desnice koja je kritički raspoložena prema HDZ-u", smatra Cipek.

"Čak 20 posto tih birača unutar HDZ-a i nezadovoljni su politikom stranke. To nije samo stvar kandidata – sigurno je i to na dijelu – nego misle da HDZ nije dovoljno konzervativna stranka", zaključio je.

Pročitajte i ovo Dva dana žalosti Otkriven uzrok stravičnog sudara kod Novog Vinodolskog u kojem su poginula dva mladića

Pročitajte i ovo Hrvatska je odlučila Ovo su mjesta u Hrvatskoj u kojima je Dragan Primorac osvojio više glasova od Milanovića