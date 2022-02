Dobili smo još nešto vremena za obnovu, a svi moraju biti brži i učinkoviti. S tim sredstvima trebao bi se, među ostalim, obnoviti i Građevinski fakultet. Dnevnik Nove TV doznaje kada možemo očekivati početak radova.

S Mariom Urošem profesorom s Građevinskog fakulteta razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

Što produljenje roka znači na ovaj fakultet, zanimalo je Ćorić. Uroš kaže da je vijest došla u pravi trenutak. "Petrinjski potres je uzrokovao razne progresivne štete, pa tako i na našem fakultetu. Konkretno to znači jedna godina koja je dobivena za izvođenje projekata, to je sad izvođenje cjelovite obnove, koja je u završnoj fazi projektiranja", rekao je profesor.

Da nije produljen rok teško da bi uspjeli obnoviti fakultet jer treba proći razne procese poput natječaja, javne nabave i projektiranja, naveo je profesor.

"Sve smo uspješno savladali, ostalo je izvesti taj projekt", rekao je i dodao kako se očekuje da bi radovi mogli krenuti krajem travnja ili početkom svibnja.

Neki su političari optimistični, drugi nisu. A evo što kažu na ovu temu.

"Vjera, povjerenje, vjernost to nije dovoljno, ovime je izbjegnuta potpuna blamaža, ovo je bilo na rubu potpune blamaže. E sad je premijer otišao tamo i pokazao je koliko je važan. Zašto? Zašto je to bilo potrebno. Ajde sad da vidimo još ovih godinu dana što će bit", rekao je predsjednik Zoran Milanović.

"Tko je premijer u Bruxellesu jasno je pokazao jučer i svaki komentar dalje na tu temu je suvišan. Ovo nije kraj, ovo je vjetar u leđa provedbenim tijelima, rekao je Darko Horvat, ministar graditeljstva.

"Nitko nikoga na hodnicima komisije ne povlači za rukav. Interes je i Europske komisije pomoći državi članici, a i države članice da iskoristi ono što ima na raspolaganju", kazala je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Da rok nije produljen propali bi nam novci koji nisu potrošeni, a to je zapravo velika većina, samo je četiri posto isplaćeno i potrošeno, izvijestila je Ćorić i dodala kako je krajnji rok da potrošimo te novce sada do 6. mjeseca sljedeće godine kao početak sada se gleda petrinjski potres.

Tu dolazimo do potencijalnog problema jer svaka zgrada ima elaborat, a u elaboratu se mora navesti od kojeg je potresa šteta nastala - zagrebačkog ili petrinjskog potresa.

Velika većina projekata koji su ugovoreni ugovoreni su pod zagrebačkim potresom. Trebat će pronaći rješenje za to jer ako će i za to biti potrebna nova papirlogija i eto nama novog biorokratskog labirinta. Obnovu tim sredstvima čekaju bolnice, vrtići, škole, fakulteti, muzeji, ministarstva, sudovi, ali i bolnice... One su zapravo u najtežoj situaciji, prvo jer obnova nije počela niti na jednoj, a drugo jednom kad krene kako svu tu medicinsku opremu, pacijente, liječnike preselitip, posebno u ovo kovid vrijeme - to će biti pravi izazov, zaključila je reporterka.

