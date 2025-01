U petak bojkot trgovaca, očekuje se veći odaziv: "Neću sutra u trgovine, neka se razvije građanska svijest"

Za petak je najavljen bojkot trgovaca. Očekuje se veći odaziv zbog visokih cijena. U četvrtak se uobičajeno obavljala kupnja. Nakon kupnje kolica napola puna. Košarica osnovnih potrepština sve je manja, a račun sve veći. Građani dan pred bojkot kupuju ono nužno jer neki kupnju u petak ne planiraju.



"Bojkotirat ću trgovine sutra. Sad sam kupila osnovne stvari i sutra trgovine zaobilazim u širokom luku", rekla je Ivana iz Zagreba.

"Naravno da hoću, zašto ne", kaže Andrej iz Zagreba.

I u Dalmaciji mobilizacija potrošača.



"Neću sutra u trgovine, mislim da je dobro pridružiti se bojkotu iako možda neće biti efekta, ali da se razvije jedna građanska svijest", kaže Nikola iz Splita.

"Hrana je ta koja je najskuplja, sve drugo se može. Pridružit ću se bojkotu", rekla je Olga.

Dnevnik Nove TV je obišao jednu trgovinu sa stalnim diskontnim cijenama. Kažu da razumiju nezadovoljstvo potrošača, ali da su nabavne cijene porasle.

"Razumijemo njihove potrebe i nama je sve poskupjelo, ali razumijemo i trgovce jer nisu oni sami proizvođaci tih proizvoda, najavljeno nam je poskupljenje cijena, nabavnih cijena na što mi ne možemo utjecati", rekla je Vlatka Vlašić, voditeljica prodaje i marketinga



Svjesni su što najviše smeta potrošačima.

"Nelogičnosti ima, poput velikih trgovačkih lanaca koji nemaju iste cijene u Sloveniji i Hrvatskoj. Taj nam dio nije jasan jer nas dijeli desetak kilometara od granice," rekla je Vlatka.



U platformi Halo inspektore zadovoljni su i najavama kako će Državni inspektorat pojačati kontrole, kao i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.

"Pokrenuo se cijeli niz mehanizama koji su trebali puno ranije se pokrenuti i to je velik uspjeh, a sutra ćemo demonstrirati koliko smo spremni podržati tu cijelu priču i koliko su potrošači nezadovoljni tim cjenovnim divljaštvom", rekao je Josip Kelemen.



I iz Udruge potrošač nadaju se većem odazivu jer ništa ih ne košta - kažu.



"Ako ovo daje rezultate onda bi trebalo ustaliti da idemo svaki petak dok cijene ne počnu padati. Onda će vidjeti i trgovci i proizvođači, dobavljači, a i vlada kolika je moć potrošača", rekla je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.



Bojkot podržavaju i nezavisni sinidikati.



"Sljedeći put neka traje duže, neka ide od jednog trgovačkog lanca do drugog sve dok im police ostaju pune, dok im skladišta ostaju puna dotle ćemo mi imat snagu prema njima. Kad budu htjeli prazniti police i skladišta da se to radi spuštanjem cijena", rekao je Krešimir Sever.



Iz platforme kažu kako na jednom bojkotu neće stati.

"Treća faza bojkota, u kojem cemo bojkotirati kupnju proizvoda, trgovački lanac, vise trgovačkih lanaca ili neka treća varijanta to ćemo nakon analize, bit cemo vjerojatno brzi", rekao je Kelemen.



Koliki je učinak potrošača na trgovce pokazat će broj fiskaliziranih računa već - prekosutra.

