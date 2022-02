Europska komisija je produžila rok za korištenje sredstava EUSF za sanaciju šteta od potresa u Zagrebu do lipnja 2023. godine, objavio je premijer Andrej Plenković.

''Europska komisija će odobriti korištenje sredstava EUSF za sanaciju šteta od potresa u Zagrebu do lipnja 2023. što je usklađeno s razdobljem za korištenje alokacije zbog potresa na Banovini uslijed progresivne štete'', objavio je premijer Andrej Plenković nakon razgovora predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.





''Cijenimo što je EK uvažila specifičnu situaciju u kojoj se Hrvatska nalazi nakon dva razorna potresa koja su pogodila blisko područje, uz istovremenu borbu s pandemijom koronavirusa što se ocjenjuje kao viša sila'', istaknuo je Plenković u objavi na Twitteru.



Predsjednica EK-a potvrdila je dogovor i istaknula zadovoljstvo susretom s Plenkovićem.

Glad to meet @AndrejPlenkovic today.



We discussed reconstruction work supported by 🇪🇺 after the Zagreb & Petrinja earthquakes.



Given the exceptional circumstances, the Commission will look favourably at the request to align deadlines for absorption of #EUSF funds to June 2023. pic.twitter.com/9M4QR8TpLe