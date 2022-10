Inflacija nije zaobišla ni proizvođače svijeća ni uzgajivače cvijeća, tako da uoči blagdana Svih svetih kupci mogu očekivati veće cijene. Koliko, istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić.

Poskupio i odlazak na groblje. Mirinih je sedam grobova i sve ih treba urediti.

"Preko 400 kuna bi me došlo sigurno. Ne znam ni ja, evo, razmišljam što napraviti“, kazala je Mira, ali briga za najmilije ne pita ima li novca u novčaniku.

Poskupio i odlazak na groblje

"Pedeset kuna sam platila prošle godine, a sada je osamdeset. Poskupjelo je“, žali se Kata.

Poskupjelo je sve i samim proizvođačima. Cvjetna raskoš i šarenilo košta. Tatija je u posljednim priprema za nadolazeći blagdan.

Poskupio i odlazak na groblje

"Prehrana za cvijeće koju moraš davati redovito 2 puta tjedno, voda je poskupjela, celofani koji su nama nužni, gumice. To se sad nekome može učiniti smiješnim, ali kada se to sve skupa zbroji, dođemo do lijepog iznosa", rekla je uzgajivačica cvijeća Tatija Glavina.

Kad sve skupa dođe do prodavača, cvijeće u prosjeku bude skuplje od 20 do 30 kuna

"Dosta se ljudi žali što smo podigli cijene, ali jednostavno i mi moramo zaraditi. Svi radimo za novac“, poručio je prodavač cvijeća Davor Jović.

Cijene cvjetnih aranžmana kreću se od 65 do 150 kuna, ali ako želite veliki i raskošniji, cijena se može popeti i do 500 kuna.

Poskupio i odlazak na groblje

Posljednja počivališta čiste se i uređuju. "Imamo puno grobova. Skromno kao i svake godine“, kazala je Milka, a Nada kaže da sve ide gore.

Tako i svijeće.

"Po dvije-tri kune su poskupjele. Nije neka pretjerano velika razlika u usporedbi s prošlom godinom“, rekla je prodavačica Martina Borovčak.

Koliko god da košta, mnogi bi za svoje najmilije dali i zadnju kunu.

