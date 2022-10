Cijene rastu iz dana u dan, a kako uštedjeti na vodi, pitaju se vjerojatno u Rijeci gdje je najavljeno poskupljenje na dva mjeseca kako bi se nadoknadili gubici stvoreni tijekom ljetnih mjeseci.

O poskupljenju vode, ali i drugim aktualnim temama reporter Nove TV Marko Balen razgovarao je s riječkim gradonačelnikom Markom Filipovićem.

"Naravno da se radi o jednoj nepopularnoj mjeri na koju smo bili prisiljeni zbog cijena električne energije. Tijekom ljetnih mjeseci, bila je jako sušna godina, pumpe su radile puno više nego inače, a cijena električne energije koju je Vodovod i kanalizacija dobio na natječaju bila je četiri puta veća. Dakle, prosječna cijena je bila milijun kuna mjesečno, a sada je račun za ljetne mjesece došao 5 milijuna kuna mjesečno, što je gubitak od 10-ak milijuna kuna za Vodovod i kanalizaciju, koje bi morali pokriti iz svog poslovanja. To je nemoguće bez odluke da se cijena vode korigira. Naglašavam da će ta mjera vrijediti samo dva mjeseca", rekao je gradonačelnik.

"U slučaju da bi Vodovod i kanalizacija iskazali gubitak krajem godine, došao bi u pitanje veliki europski projekt vrijedan 2,2 milijarde kuna s PDV-om. Prosječna riječka obitelj koja troši 10-ak kubika vode mjesečno će platiti račun 60-ak kuna više nego do sada", rekao je Filipovć.

Upitan je i o migrantima koji spavaju po parkovima, na željezničkoj postaji te stvaraju nelagodu jednom dijelu građana.

"Točno je da to pitanje postaje problem i da je eskaliralo zadnjih tjedana i zbog toga ćemo imati sastanak kako bismo to riješili. Za njih je to usputna stanica prilikom odlaska u zapadnoeuropske zemlje i potruditi ćemo se da im kratkotrajni boravak u Rijeci bude što humaniji", poručio je.

Analiza reportera Dnevnika Nove TV Marka Biočine o cijenama goriva: "Da bi se nekome dalo, uvijek se nekome drugome mora uzeti"

Drastično pala konzumacija jedne od najzdravijih namirnica: "Skupo je, preskupo, ali je zdravo"

Termoelektrana Urinj, veliki zagađivač, izgleda ponovno se sprema za početak rada nakon sedam godina, dok se u isto vrijeme na pola godine zatvara rafinerija zbog modernizacije postrojenja, naglasio je reporter Balen pitavši gradonačelnika kako on to komentira.

"Živimo u doba velike energetske krize, potaknute dešavanjima između Rusije i Ukrajine. Za ovu rafineriju treba reći da je to velika investicija Ine vrijedna 4 milijarde kuna, a što se tiče termoelektrane u Urinju u kontaktu sam s HEP-om i oni su spremni za scenarij da se ona vrati u funkciju, a hoće li se to dogoditi ovisi o stabilnosti elektroenergetskog sustava u Hrvatskoj", poručio je.

Osvrnuo se i na turističku sezonu te rekao da su već sredinom rujna turističke brojke rekordne i da je zadovoljan brojem i strukturom gostiju. Naveo je i da turisti ostaju sve duže, prosjek je četiri dana, te Rijeka dobiva tu turističku dimenziju.

