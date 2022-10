Hoće li prodavači dogodine moći odbiti raditi nedjeljom, a pritom ne dobiti otkaz? Iz Vlade tvrde da hoće. Premijer opet spominje regulaciju rada nedjeljom. Što o tome misle trgovci, reporter Dnevnika nove TV Dino Goleš pitao je Ivicu Katavića, predsjednika Udruženja trgovine pri HGK, inače vlasnika trgovina koji nedjeljom već ne rade.

Ponovno je aktualna regulacija nedjeljom je li trgovce iznenadila ta izjava premijera, pitao je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš

"O tome je bilo puno razgovora prije pandemije i onda su ti razgovori stali. Bilo je objašnjenje da se to neće provoditi jer bi to možda bio još jedan udar na trgovinu. Ovo je sad bilo jedno stvarno iznenađenje i trgovci imaju stvarno raznorazne komentare, neki su za, neki su protiv. Mi smo imali u prošlom savezu razgovor na tu temu i nismo uspijeli postići konsenzus", odgovorio je Ivica Katavić i dodao bi omjeri otprilike bili pola - pola.



Katavić je objasnio i kako se odlučio na to da njegovi trgovački lanci ne rade nedjeljom.



"Mi ne radimo, bit će s novom godinom, 3 godine kako ne rade nedjeljom. I tada nam je argument bio da naši ljudi odmore, da budu s obiteljima s jedne strane i s druge strane problemi s kadrovima, problemi s raspoređivanjem ljudi u radnom tjednu kako bi im se nadokanadila ta radna nedjelja", rekao je Katavić.

Goleša je zanimalo i kako se to odrazilo financijski.

"Pa bio je u startu strah kako će biti financijski rezultat no moram reći kako mi u ove tri godine bilježimo stalno blagi rast. Mislim da je to mjera koja je možda čak došla u najboljem trenutku. Moramo biti svjesni da nam dolazi teška zima, rastu nam troškovi struje i plina i treba znati da ta nedjelja će biti jedan doprinos da se ne troši toliko sturje i plina. Troškovi energenata, za sad struje, možemo razgovarati da je porasla, za sad nakon mjera vlade, 4 puta za gospodarstvo, a za plin još uvijek ne znamo", kaže trgovac.



Ima onih koji kažu da bi to dovelo do otkaza, dodao je reporter.

"Ja mislim da u vrijeme kad svi imamo probleme s kadrovima, mislim da nijedan zaposleni koji kod nekog trgovca ostao kod posla neće dugo čekati da nađe drugi posao", smatra Katavić.



Istovremeno živimo u ozračju inflacije i Vladinih mjera. Kako se to odrazilo na trgovce, pitao je Goleš.

"Inflacija je s jedne strane dovela do blagog rasta financijskih pokazatelja, ali s druge strane količinski pokazatelji su u nekom laganom padu. To je kod svih trgovaca sigurno tako. Što se tiče Vladinih mjera, ja ih pozdravljam kao građanin ove zemlje prije svega, ali moram reći da postoje tu određene manjkavosti. Šećer koji mi uzimamo je uvozni, a taj kupujemo 2 kune skuplje nego što ga prodajemo. Problem količine svježega mesa gdje proizvođači jednostavno ne žele prodavati ozbiljnije količine tog mesa koje su sada u mjerama", kaže Katavić.

Koliko ste na gubitku od tih 9 namirnica, pitao je reporter za kraj.

"Teško je sad reći za ostalih 8 namirnica, ali sami šećer - to su milijunski gubici kad je u pitanju sektor trgovine", kazao je Katavić.

