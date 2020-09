25-godišnjakinja je na platformi Go Get Funding prikupila 1551 euro od potrebnih 80.000. Kampanju je prekinula, a prikupljeni novac donirat će SOS dječjem selu Hrvatska.

Katarina Skrbin (25) iz Siska privukla je pažnju javnosti kad je na platformi Go Get Funding objavila oglas u kojem traži ljude da joj uplate po euro ili dva dok ne skupi 80.000 za stan u Zagrebu jer ne želi biti u kreditu. No, kampanja nije polučila rezultate kakve je željela pa je prikupljen novac odlučila donirati u humanitarne svrhe. Skrbim je dobila 1551 euro te će novac uplatiti SOS dječjem selu Hrvatska.

Donatore je o odluci obavijestila u objavi na spomenutoj platformi, a objavu prenosimo u cijelosti:

"Dragi svi,

s obzirom na to da je moja ideja o platformi za skupljanje novaca za stan shvaćena potpuno pogrešno, odnosno ideja je bila da jedni drugima međusobno tako pomognemo koliko možemo, odlučila sam novac koji je do sada sjeo na moj račun uplatiti u humanitarne svrhe.

Hvala svima koji su me poduprli u ideji za koju sam smatrala da je dobra za sve nas da ju isprobamo, proširimo i pomognemo si međusobno, no isto tako hvala i onima koji imaju drugačije mišljenje o tom načinu skupljanja novaca i koji se s tim ne slažu, svako ima pravo na svoje mišljenje, i to je ok.

Svi koji su mi uplatili novce s namjerom da kupim stan, nadam se da se neće osjećati izigrano jer ću sav skupljeni iznos uplatiti SOS dječjem selu Hrvatska. Za djecu koja nemaju niti obiteljski dom, niti roditelje. Na kraju krajeva uplatili su novac koji će završiti tamo gdje je svakako potrebno i napravili su dobro i humano djelo i na tome im zahvaljujem.

PS. Dodam i potvrdu o uplati čim prođe, ovo je čisto da sad imate info što se događa."