Ova djeca ne smiju u zagrebačke vrtiće: "To je čista diskiminacija!"

Promjena u pravilniku o upisu u dječji vrtić prije nepunih godinu dana iz temelja je promijenila život obitelji Nikić. Najmlađa od njihovih troje djece nije se moglo upisati u vrtić zato što joj otac nije hrvatski državljanin bez obzira na činjenicu što je ona državljanka i što joj stariji brat i sestra već pohađaju vrtić.

"Grad Zagreb je promijenio uredbu pa tako sad prednost pri upisima u vrtić imaju djeca kojoj oba roditelja imaju prebivalište na području grada. I tu se javlja glavni problem. Ja sam državljanka RH, kao i moja djeca, a tata je bosansko-hercegovački državljanin koji trenutno nema prebivalište u gradu Zagrebu", kaže Nikić za DNEVNIK.hr.

Njezin muž trenutno ima boravište u gradu Zagrebu, a u tijeku je proces dobivanja prebivališta.

"Nedavno je tek ostvario pravo na stalni boravak nakon što je šest godina proveo u Zagrebu, a to se čeka oko godinu i pol do dvije. To su jako dugi procesi“, kaže Nikić. Dodatni problem im je i činjenica da su joj i mama i brat zaposleni pa joj djecu nema tko pričuvati, a novca za tete čuvalice nema.

Dvoje djece u vrtiću

Situacija je još apsurdnija s obzirom na to da su dvoje starije djece u obitelji Nikić već upisani u isti vrtić, za što je zaslužan stari pravilnik u kojem su bili i drugačiji uvjeti.

"Imamo odgovor pravobraniteljice da je to čista diskriminacija. Pročelnik gradskog ureda za obrazovanje poziva se na Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, no tamo u članku 20, stavak 5 jasno stoji kako prednost pri upisu uređuje osnivač što je u ovom slučaju Grad Zagreb,“ rekla je Nikić koja je svjesna da grad nema dovoljno kapaciteta da sva djeca idu u vrtić.

"Razumijem da neće svako dijete dobiti mjesto u vrtiću, ali poanta je da nas se ne diskriminira i da nam se da šansa“, kaže Nikić.

Nisu jedini

Njezinu priču potvrđuju i u udruzi Sidro koja se bavi zaštitom prava djece u dječjim vrtićima. Nažalost, obitelj Nikić nije jedina s istim problemom.

"I prošle godine nam se javilo nekoliko obitelji nakon što je prošao natječaj i nakon što im djeca nisu bila upisana u vrtić“, potvrdila nam je Katarina Turković Gulin, osnivačica udruge Sidro.

"Odmah nakon upisa poslali smo Gradu upit pa dopis i zamolbe pa je to došlo do pravobraniteljice i do Ureda Vlade RH, savjetu za ljudska prava. Apsolutno svi su potvrdili da je riječ o diskriminaciji", kaže Turković Gulin.

Drugi gradovi izašli u susret

Grad je udruzi Sidro još prošle godine tvrdio kako je problem u Zakonu o strancima te su rekli da se ništa ne može po tom pitanju.

"To naprosto nije točno iz razloga što cijeli niz gradova, primjerice Rijeka, Pula, Poreč, Županja, imaju klauzulu u svojem pravilniku gdje se posebno odvajaju roditelji stranci i od njih se ne očekuje prebivalište već potvrda o boravištu“, rekla je Turković Gulin.

I udruzi Sidro jasno je kako grad nema dovoljnog kapaciteta za svu djecu koja trebaju ići u vrtić.

"Jasno je da neku selekciju moramo napraviti, ali ona mora biti poštena za sve. Problem je što se svoj djeci ne da je prilika za isti početak“, rekla je Turković Gulin.

Roditelji pred zidom

Također, nedavno je donesena odredba o subvencioniraju privatnih vrtića. Njome je propisano da djeca čija oba roditelja imaju prebivalište, a nisu uspjela upasti u vrtić, mogu primati subvenciju. No opet su djeca kojima roditelj nema prebivalište diskriminirana.

Poslali smo upit Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade, no odgovore još uvijek nismo dobili.

"Grad Zagreb i pročelnik Luka Juroš zaista imaju sluha. S njima dobro komuniciramo, ali se ne smije dogoditi da godinu dana pokušavamo riješiti nešto za što su svi rekli da je diskriminacija“, kaže Turković Gulin, dodajući da im ne preostaje ništa drugo nego prosvjedovati pred zgradom Skupštine.