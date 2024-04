FOTO Nestvarni prizori u Grčkoj: Ova nepogoda mogla bi doći i do Hrvatske

Nebo iznad južne Grčke u utorak je poprimilo narančastu boju zbog oblaka prašine koji su preko Sredozemnog mora stigli iz Sjeverne Afrike te prekrili Akropolu i druge znamenitosti Atene.

Snažni južni vjetrovi nosili su prašinu iz Sahare pa je grčka prijestolnica izgledala kao da je negdje na Marsu. Vidljivost je bila ograničena te su izdana upozorenja zbog onečišćenog zraka, a na društvenim mrežama pojavile su se brojne snimke.

🚨— IN ATHENS, GREECE a red-orange mist has swept over the city.



• The source of the colored mist is that sand that has blown across the Mediterranean Sea from Africa, which is turning the sky over the Greek capital a bright red-orange color



