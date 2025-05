Kiša i grmljavina u cijeloj zemlji, na snazi je Meteoalarm: Detalje otkriva meteorolog

Nastavlja se nestabilno vrijeme. U utorak će se preko naših krajeva premještati i ciklona, centrom preko Dalmacije gdje se stoga očekuje i najviše kiše. No u svim krajevima u nekom dijelu dana izgledni su pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Iza ciklone, već u četvrtak stiže novi poremećaj sa sjevera, tako da mira, što se vremena tiče - nema sve do vikenda. Do petka će uz južinu temperatura biti oko 20, nakon čega će uz sjeverac osvježiti. I to je sve jedan tipičan uzorak, odnosno tipično ponašanje vremena u ovom dijelu godine.



Očekuje nas promjenjivo oblačno jutro, mjestimice s kišom ili pljuskovima praćenim grmljavinom. Glavnina oborine na Jadranu i u predjelima uz Jadran, poglavito u Dalmaciji. Za cijelo naše područje, za sve regije, cijeli dan na snazi je Meteoalarm zbog potencijalno izraženih pljuskova i grmljavine. DHMZ upozorava i na mogućnost u Dalmaciji za više od 30, a na jugu i 40 milimetara kiše. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak koji će već prijepodne na sjevernom Jadranu okrenuti na istočnjak i buru, a potom sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 10 do 14, a na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva.



Promjenjivo će se nastaviti i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. I dalje kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab s juga, a temperatura, od 20 do 22 stupnja.



Slično i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Nestabilno, uz pljuskove praćene grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Osobito kasnije poslijepodne. Puhat će većinom slab jugoistočni vjetar, a temperatura će biti između 20 i 23 stupnja.



Kiše i pljuskova i poslijepodne može biti i u gorju i na sjevernom Jadranu. Bit će promjenjivo, a na moru će proviriti i sunce. Okrenut će na sjeverozapadnjak koji će do kraja dana i oslabjeti, pa će se već u noći na četvrtak moći namirisati jugo koje će najaviti novu promjenu u četvrtak poslijepodne. Najviša dnevna temperatura u gorju oko 17, 18, a na sjevernom Jadranu 20-ak do 22 stupnja.



U Dalmaciji se očekuje najviše kiše. Glavnina u noći i prijepodne na sjevernom i srednjem dijelu, a potom južnije. Pri tom se ne isključuje ni mogućnost grmljavinskog nevremena. U sjevernoj Dalmaciji će zapuhati bura. Južnije, umjereno i jako jugo poslijepodne će okrenuti na jugozapadnjak, pa sjeverozapadnjak koji će se do večeri proširiti na cijelu obalu. Temperatura će biti od 20 do 23 stupnja.

Vrijeme idućih dana

Još jedna jača kišna epizoda stiže s četvrtka na petak kad nevremena može biti i u kopnenim krajevima, pri čemu se lokalno očekuje i obilna kiša. U četvrtak će još puhati jugozapadnjak, potom od večeri sjeverac, a u subotu i sjeveroistočnjak. Krajem petka sa zapada smanjenje naoblake, pa će u subotu biti djelomice sunčano. Pred vikend, s prolaskom fronte, i malo svježije.



I na Jadranu još jedna kiša stiže u četvrtak. Glavnina krajem dana i u noći na petak, pa i tada pljuskovi još jednom mogu biti izraženiji. U noći na sjeveru, a u Dalmaciji u petak tijekom dana. Potom kidanje naoblake i smirivanje. Umjereno jugo će u petak okrenuti na buru. Temperatura se neće značajnije mijenjati.



Proljepšanje, po svemu sudeći stiže od petka poslijepodne. Jedino će se na jugu i za vikend zadržati nestabilnije. Pravo sunce – tek sljedeći tjedan.

Pročitajte i ovo niz iznenađenja Poznati servis objavio veliku prognozu za ljeto: Poznato je što nas čeka