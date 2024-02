Mijenjaju se pravila za dječji doplatak: Provjerite imate li na njega pravo i koliko iznosi

Tko prima dječji doplatak, može ga očekivati u utorak. Zakon se mijenjao pa od prvog ožujka raste broj korisnika i broj cenzusnih grupa.



"Očekuje se će se ovim zakonskim izmjenama povećati i broj korisnika i broj djece sa sadašnjih 205 tisuća na skoro pola milijuna djece", objasnila je Maja Čakarun iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.



Najveći doplatak od 61 euro i 80 centi po djetetu dobit će oni čiji mjesečni dohodak po članu obitelji lani nije prelazio 88 eura i 29 centi. Ukupno je pet razreda, pa se ovisno o primanjima kućanstva doplatak smanjuje do najmanjeg od 30 eura i 90 centi. Na njega po djetetu mogu računati svi koji su lani zarađivali do 618 eura po članu obitelji. Prijave traju do ljeta.

Svaki roditelj dobro zna da imati djecu nije jeftino, i to nisu samo pelene i druge higijenske potrepštine, no za usporedbu uzet ćemo baš pelene jer je njihovu cijenu Vlada ograničila.



Oni s najvećim plaćama za svako djete moći kupiti 103 komada pelena, ili okvirno dva velika paketa. Oni s najmanjim plaćama od doplatka će moći kuptit dvostruko više pelena, 206 ili četiri velika paketa, ispričao je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.



"Imamo dvoje djece taman za svako djete po onom što smo računali bi trebali dobiti da svakome pokrijemo mjesečni trošak vrtića", ispričala je majka Valentina.

Oni s većim primanjima koji ne upadaju ni u jedan cenzus, rado bi da se onima s manjim primanjima da i više, ako bi se nešto dalo i njima.

"Barem jedno trećina plaće da se pojača bi definitivno dobro došla jer troškovi ovako poprilično porastu", komentirao je otac Silvio.



Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, 2022. godine rođeno je 2625 djece manje nego godinu prije. Doplatak većem broju roditelja svakako će pomoći, ali demografske mjere očito moraju biti snažnije i šire.

