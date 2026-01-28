Dio Zagreba bez struje: "Što se događa? Na izlazu iz kvarta je kaotično"

Dio Zagreba u srijedu ujutro ostao je bez struje.

Prema dojavama građana, bez opskrbe električnom energijom je veći dio Savice i Folnegovićevog naselja, a stanari nemaju informacija kada bi kvar mogao biti otklonjen.

"Što se događa? Cijeli kvart je bez struje već više od dva sata. Nemam ni tople vode. Kaotično je na izlazu iz Savice jer semafor ne radi", rekla je čitateljica.

Također, pojedini semafori na Držićevoj aveniji ne rade, što stvara poteškoće u prometu.

"U 6:17 sati dogodio se kvar na srednjenaponskoj mreži grada Zagreba. Bez napajanja je ostalo 18 trafostanica koje opskrbljuju oko 6000 korisnika mreže u Folnegovićevom naselju te dijelovima Radničke, Strojarske, Lastovske, Heinzelova i Držićeve ulice", priopćili su iz HEP-a.

Kvar je brzo lociran. Terenske jedinice HEP ODS-a trenutačno rade na prespajanju mreže kako bi svi korisnici što prije ponovno dobili napajanje.

U 8:40 sati svim korisnicima vraćena je opskrba električnom energijom.