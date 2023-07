Stiže grmljavinsko nevrijeme: Izdana upozorenja, ograničenja i u prometu

Vrijeme će u Hrvatskoj danas biti sunčano uz promjenljivu naoblaku te nestabilno. U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice će biti kiše te pljuskova s grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi, a u Dalmaciji će biti pretežno sunčano i uglavnom suho.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će većinom puhati umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, na sjevernom dijelu bura, prolazno i jaka.

Pročitajte i ovo REZIDENCIJA ŠEFA PLAĆENIKA VIDEO Objavljene dosad neviđene snimke racije na Prigožinovim posjedima: "Izdajica"

Meteoalarm je zbog nestabilnog vremena za neke dijelove Hrvatske izdao žuto upozorenje, što znači da je ondje vrijeme potencijalno opasno.

Meteoalarm za 6. srpnja 2023. godine (Foto: DHMZ)

Najviša dnevna temperatura zraka iznosit će od 25 do 31 Celzijeva stupnja, u gorju malo manje.

Upozorenje zbog jakog vjetra

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali od Novog Vinodolskog do Senja te od Karlobaga do Svete Marije Magdalene promet je zabranjen za I. skupinu vozila – autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, istaknuli su u četvrtak ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Zbog teretnog vozila u kvaru na sjevernom kolniku osječke obilaznice (DC2) vozi se jednim trakom.

Pročitajte i ovo Pune ruke posla VIDEO Biznis s marihuanom u zagrebačkom prigradskom naselju: "Ima toga sve više..." U Virovitici pak pao i - policajac

Iz HAK-a također upozoravaju da se na nekim mjestima vozi sporije zbog veće gustoće prometa, ali na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Vrijeme u petak

Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjerenu naoblaku. Popodne na kopnu lokalno postoji mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom, osobito u Slavoniji. U unutrašnjosti ujutro ponegdje postoji mogućnost kratkotrajne magle.

Pročitajte i ovo Posebni gosti VIDEO Pogledajte kako su članovi maorske kapa haka skupine na Pantovčaku otpjevali hrvatsku pjesmu

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita mjestimice i jaka, popodne većinom sjeverozapadni vjetar.

Najniža jutarnja temperatura iznosit će od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23, dok će najviša dnevna većinom iznositi od 27 do 32 stupnja.