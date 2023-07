VIDEO Objavljene dosad neviđene snimke racije na posjedima Prigožina: "Izdajica"

"Troje ljudi je ubijeno", rekao je gradonačelnik Andrij Sadovi u objavi na svom Telegram kanalu. Rekao je da će ulica ostati zatvorena sve dok djelatnici hitne pomoći "očiste ostatke i izvuku sve mrtve".

Sadovi je u prethodnom postu rekao da je osam ljudi ranjeno, ali nije jasno je li u taj broj uključeno i troje poginulih. Rekao je da je oštećeno oko 60 stanova i 50 automobila.

Regionalni guverner Maksim Kozitski objavio je video od 13 sekundi koji prikazuje široku četverokatnu stambenu zgradu kojoj nedostaju dijelovi gornjih katova ili su u ruševinama.

Objave dužnosnika uslijedile su nakon raširenih zračnih upozorenja diljem Ukrajine i izvješća o ulasku krstarećih projektila u ukrajinski zračni prostor. Sadovi je izvijestio o nizu eksplozija u gradu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u intervjuu za CNN rekao da je ukrajinsku protuofenzivu "usporila" ukopanost ruskih snaga.

"Spore isporuke oružja Ukrajini odgodile su planiranu protuofenzivu Kijeva, omogućivši Rusiji da ojača svoju obranu u okupiranim područjima, uključujući mine", rekao je ukrajinski predsjednik.

Ruska državna televizija u srijedu je žestoko napala Evgenija Prigožina, vođu plaćenika u egzilu koji je prošli mjesec pokrenuo oružanu pobunu, te rekla da se istraga o tome što se dogodilo još uvijek energično provodi.

Prigožin, osnivač skupine plaćenika Wagner, preuzeo je kontrolu nad južnim ruskim gradom Rostovom na Donu 24. lipnja, zauzeo tamošnji zapovjedni centar gdje Rusija koordinira svoj rat u Ukrajini i poslao kolonu boraca prema Moskvi prije nego što je odustao nakon što je sklopio dogovor s Kremljom.

Njegova pobuna predstavljala je najveću prijetnju predsjedniku Vladimiru Putinu otkako je ruski čelnik došao na vlast prije više od dva desetljeća i prisilila je Kremlj da krene ograničavati štetu te stavi naglasak na lojalnost oružanih snaga i jedinstvo društvo suočenog s izdajom.

Prema sporazumu kojim je okončana pobuna, Prigožin, čiji je cilj bio svrgnuti ministra obrane i načelnika Glavnog stožera zbog, kako je rekao, njihovog nesposobnog vođenja rata, trebao se preseliti u susjednu Bjelorusiju. U zamjenu za to, kaznena prijava protiv njega trebala je biti odbačena.

Ali u emisiji pod nazivom "60 minuta" emitiranoj u srijedu navečer na državnom TV kanalu Rossija-1, prikazano je ono što je najavljeno kao ekskluzivni snimak snimljen tijekom racija policijskih snaga u Prigožinovom uredu u Sankt Peterburgu i jednom od njegovih posjeda u tom gradu.

Voditelj programa, zastupnik Evgenij Popov, nazvao je Prigožina "izdajicom", a snimku je predstavio posebno pozvani gost - novinar Eduard Petrov - kao dokaz Prigožinove kriminalne prošlosti i licemjerja u prozivanju korupcije u oružanim snagama.

Snimka prikazuje kutije pune novca u njegovom uredu i svežnjeve dolara u njegovoj luksuznoj rezidenciji, zajedno s onim što je nazvano njegovim osobnim helikopterom, skladištem oružja, zbirkom perika, potpuno opremljenom sobom za medicinske tretmane.

"Nitko nije planirao zatvoriti ovaj slučaj. Istraga je u tijeku", rekao je Petrov, koji je rekao da su istražitelji zaključili da je video koji je Prigožin koristio kao izgovor za pokretanje pobune, a koji prikazuje navodni ruski napad na plaćenički kamp, lažan.

Prikazane su slike naoružanih ruskih agenata za provođenje zakona kako ulaze u Prigožinov ured.

