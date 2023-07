Stiže još jedna promjena vremena: Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

U četvrtak će se sjeverno od naše zemlje premještati atmosferska fronta s kojom će već u noći i ujutro sa sjeverozapada u naše krajeve stizati vlažan i nestabilan zrak.

On će u kontinentalnom dijelu i na sjevernom Jadranu jačati uvjete lokalnih nestabilnosti, a time i uvjete za razvoj kišnih i grmljavinskih oblaka.

U noći na četvrtak i prijepodne u središnjim, zatim i u gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu - povremeno kiša te pljuskovi i grmljavina koji lokalno mogu biti i izraženiji, osobito u Istri. U istočnim predjelima djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku.

Više oblaka očekuje se u zapadnom dijelu gdje će ponegdje prema sredini dana biti kiše ili pljuska. U Dalmaciji sunčano.

U unutrašnjosti će zapuhati mjestimice umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, na sjevernom dijelu Jadrana bura, podno Velebita i jaka.

Na Dalmatinskim otocima mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na moru između 20 i 23 Celzijeva stupnja.

Sunčano uz naoblaku

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Ponegdje se još ne isključuju i jače lokalne nestabilnosti. Puhat će mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac. Najviša temperatura od 25 do 27 stupnjeva.

U istočnim predjelima također djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Ponegdje uz jači razvoj oblaka valja računati i na mogućnost izraženih grmljavinskih pljuskova.

Puhat će slab do umjeren sjeverac. Poslijepodne temperatura ponegdje i do 29 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i poslijepodne promjenljivo i nestabilno povremeno s kišom, ponegdje i izraženijim pljuskovima i grmljavinom kojih će još ponegdje biti i na sjevernom Jadranu prije svega u unutrašnjosti Istre.

U gorju će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu i dalje većinom bura. Najviša dnevna temperatura od 21 do 26, a na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Jedino je u unutrašnjosti poslijepodne moguć pokoji pljusak. Vjetar mjestimice umjeren zapadni i sjeverozapadni. Vrlo toplo ili vruće ponegdje do 31 stupnja.

More je još malo toplije s temperaturom i do 26 stupnjeva.

Sljedeća tri dana

U nastavku tjedna u unutrašnjosti pretežno sunčano, a poslijepodne i vruće. U petak ujutro mjestimice više oblaka, osobito u Slavoniji gdje je još moguć lokalni pljusak.

Na Jadranu sunčano i vruće. Ujutro slaba do umjerena bura koja će u petak pod Velebitom mjestimice biti i jaka. Zatim će vjetar većinom okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak.

Vikend će, dakle posvuda biti sunčan, a u većini krajeva i vruć. Do sredine tjedna sunčano uz još jače ljetne vrućine.

