VIDEO Stravične snimke ruskog raketiranja Lavova: Ljudi su zatrpani ispod ruševina, ima mrtvih

"Troje ljudi je ubijeno", rekao je gradonačelnik Andrij Sadovi u objavi na svom Telegram kanalu. Rekao je da će ulica ostati zatvorena sve dok djelatnici hitne pomoći "očiste ostatke i izvuku sve mrtve".

Sadovi je u prethodnom postu rekao da je osam ljudi ranjeno, ali nije jasno je li u taj broj uključeno i troje poginulih. Rekao je da je oštećeno oko 60 stanova i 50 automobila.

Regionalni guverner Maksim Kozitski objavio je video od 13 sekundi koji prikazuje široku četverokatnu stambenu zgradu kojoj nedostaju dijelovi gornjih katova ili su u ruševinama.

Objave dužnosnika uslijedile su nakon raširenih zračnih upozorenja diljem Ukrajine i izvješća o ulasku krstarećih projektila u ukrajinski zračni prostor. Sadovi je izvijestio o nizu eksplozija u gradu.

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4